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Цена мазута на бирже обновила рекорд
Цена мазута на бирже обновила рекорд - РИА Новости, 11.10.2021
Цена мазута на бирже обновила рекорд
Стоимость мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника достигла исторического максимума, а... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:36
2021-10-11T15:36
экономика
аи-95
аи-92
спбмтсб
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стоимость мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника достигла исторического максимума, а авиакеросина — приблизилась к нему, свидетельствуют данные торгов.Цена мазута по территориальному индексу Европейской части России выросла на 2%, до 28 264 рублей за тонну, обновив исторический максимум. Прошлый рекорд — 28 038 рублей — был установлен недавно, 6 октября. А стоимость авиакеросина выросла на 0,7%, до 53 059 рублей за тонну, немного не дотянув до рекордных 53 092 рублей за тонну.Котировки других видов топлива также выросли. Цена летнего и межсезонного дизельного топлива увеличилась на 0,3% - до 50 833 и 51 918 рублей за тонну соответственно, а зимнего дизельного топлива — на 0,4%, до 53 756 рублей за тонну.Стоимость бензина по итогам торгов изменилась незначительно: марки Аи-92 — увеличилась на 0,06%, до 55 970 рублей за тонну, а марки Аи-95 — на 0,04%, до 57 805 рублей за тонну.Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) также выросла — на 0,6%, до 43 274 рублей за тонну.
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экономика, аи-95, аи-92, спбмтсб, цены на нефть, россия
15:36 11.10.2021
 
Цена мазута на бирже обновила рекорд

Цена мазута на бирже обновила рекорд, поднявшись на два процента

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стоимость мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника достигла исторического максимума, а авиакеросина — приблизилась к нему, свидетельствуют данные торгов.
Цена мазута по территориальному индексу Европейской части России выросла на 2%, до 28 264 рублей за тонну, обновив исторический максимум. Прошлый рекорд — 28 038 рублей — был установлен недавно, 6 октября. А стоимость авиакеросина выросла на 0,7%, до 53 059 рублей за тонну, немного не дотянув до рекордных 53 092 рублей за тонну.
Котировки других видов топлива также выросли. Цена летнего и межсезонного дизельного топлива увеличилась на 0,3% - до 50 833 и 51 918 рублей за тонну соответственно, а зимнего дизельного топлива — на 0,4%, до 53 756 рублей за тонну.
Стоимость бензина по итогам торгов изменилась незначительно: марки Аи-92 — увеличилась на 0,06%, до 55 970 рублей за тонну, а марки Аи-95 — на 0,04%, до 57 805 рублей за тонну.
Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) также выросла — на 0,6%, до 43 274 рублей за тонну.
Дожимная насосная газостанция - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 14:17Сказано в эфире
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