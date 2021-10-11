https://ria.ru/20211011/mazut-1754039812.html
Цена мазута на бирже обновила рекорд
Цена мазута на бирже обновила рекорд - РИА Новости, 11.10.2021
Цена мазута на бирже обновила рекорд
Стоимость мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника достигла исторического максимума, а... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:36
2021-10-11T15:36
2021-10-11T15:36
экономика
аи-95
аи-92
спбмтсб
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e206938ebe4fd25329cda5cc76372257.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стоимость мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника достигла исторического максимума, а авиакеросина — приблизилась к нему, свидетельствуют данные торгов.Цена мазута по территориальному индексу Европейской части России выросла на 2%, до 28 264 рублей за тонну, обновив исторический максимум. Прошлый рекорд — 28 038 рублей — был установлен недавно, 6 октября. А стоимость авиакеросина выросла на 0,7%, до 53 059 рублей за тонну, немного не дотянув до рекордных 53 092 рублей за тонну.Котировки других видов топлива также выросли. Цена летнего и межсезонного дизельного топлива увеличилась на 0,3% - до 50 833 и 51 918 рублей за тонну соответственно, а зимнего дизельного топлива — на 0,4%, до 53 756 рублей за тонну.Стоимость бензина по итогам торгов изменилась незначительно: марки Аи-92 — увеличилась на 0,06%, до 55 970 рублей за тонну, а марки Аи-95 — на 0,04%, до 57 805 рублей за тонну.Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) также выросла — на 0,6%, до 43 274 рублей за тонну.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/tseny-1754019786.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_8bcb459ef0441d4b55f54e42ff260256.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аи-95, аи-92, спбмтсб, цены на нефть, россия
Цена мазута на бирже обновила рекорд
Цена мазута на бирже обновила рекорд, поднявшись на два процента