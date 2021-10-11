https://ria.ru/20211011/leontev-1754021047.html

Представитель Леонтьева опроверг информацию о госпитализации артиста

Представитель Леонтьева опроверг информацию о госпитализации артиста - РИА Новости, 11.10.2021

Представитель Леонтьева опроверг информацию о госпитализации артиста

Народный артист России Валерий Леонтьев "ничем не болеет", сообщил РИА Новости его директор Борис Чигирев. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:42

2021-10-11T14:42

2021-10-11T16:21

шоубиз

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валерий гаркалин

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Народный артист России Валерий Леонтьев "ничем не болеет", сообщил РИА Новости его директор Борис Чигирев.Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что 72-летнего Леонтьева госпитализировали с COVID-19 в Москве. Как указывалось в сообщениях, певец жаловался на слабость, кашель и высокую температуру.

https://ria.ru/20211008/borisova-1753726370.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий леонтьев, здоровье - общество, валерий гаркалин, знаменитости, коронавирус covid-19