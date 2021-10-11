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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211011/leontev-1754021047.html
Представитель Леонтьева опроверг информацию о госпитализации артиста
Представитель Леонтьева опроверг информацию о госпитализации артиста - РИА Новости, 11.10.2021
Представитель Леонтьева опроверг информацию о госпитализации артиста
Народный артист России Валерий Леонтьев "ничем не болеет", сообщил РИА Новости его директор Борис Чигирев. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:42
2021-10-11T16:21
шоубиз
валерий леонтьев
здоровье - общество
валерий гаркалин
знаменитости
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Народный артист России Валерий Леонтьев "ничем не болеет", сообщил РИА Новости его директор Борис Чигирев.Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что 72-летнего Леонтьева госпитализировали с COVID-19 в Москве. Как указывалось в сообщениях, певец жаловался на слабость, кашель и высокую температуру.
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валерий леонтьев, здоровье - общество, валерий гаркалин, знаменитости, коронавирус covid-19
14:42 11.10.2021 (обновлено: 16:21 11.10.2021)
 
Представитель Леонтьева опроверг информацию о госпитализации артиста

Представитель Леонтьева опроверг информацию о госпитализации артиста из-за коронавируса

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПевец Валерий Леонтьев выступает на концерте в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге
Певец Валерий Леонтьев выступает на концерте в БКЗ Октябрьский в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Народный артист России Валерий Леонтьев "ничем не болеет", сообщил РИА Новости его директор Борис Чигирев.

"Не госпитализирован, все в порядке", — сказал он.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что 72-летнего Леонтьева госпитализировали с COVID-19 в Москве. Как указывалось в сообщениях, певец жаловался на слабость, кашель и высокую температуру.
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ШоубизВалерий ЛеонтьевЗдоровье - ОбществоВалерий ГаркалинЗнаменитостиКоронавирус COVID-19
 
 
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