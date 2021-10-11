https://ria.ru/20211011/lavrov-1753989588.html

Лавров уверен, что попытки подменить принципы ООН удастся пресечь

Лавров уверен, что попытки подменить принципы ООН удастся пресечь - РИА Новости, 11.10.2021

Лавров уверен, что попытки подменить принципы ООН удастся пресечь

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Движение неприсоединения способно с успехом воспротивиться попыткам подменить ооноцентричную архитектуру... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:30

2021-10-11T12:30

2021-10-11T12:30

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БЕЛГРАД, 11 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Движение неприсоединения способно с успехом воспротивиться попыткам подменить ооноцентричную архитектуру концепцией "порядка, основанного на правилах".В Белграде в понедельник стартовала конференция, посвященная первому заседанию Движения неприсоединения в 1961 году. Местом проведения стал Белградский выставочный комплекс, крупнейший в регионе.Лавров заявил, что рассчитывает, что сегодняшняя встреча пошлет ясный сигнал от имени большинства стран мира о безальтернативности выстраивания межгосударственного общения на принципах равноправия, "в том числе в интересах эффективного решения многочисленных проблем современности при центральной координирующей роли ООН"."Убежден, что Движение своими солидарными действиями способно с успехом воспротивиться подобным попыткам и защитить идеалы, закрепленные в Уставе ООН", - подчеркнул он.Взаимоуважительное сотрудничество России с членами Движения неприсоединения на площадке Генассамблеи ООН отчетливо свидетельствует о созвучности подходов ко многим вопросам глобальной повестки дня: от противодействия нелегитимным односторонним санкциям до борьбы с терроризмом и защиты прав человека, подчеркнул Лавров.Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года. В него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности, Югославия (на тот момент), Индия и Египет. Сейчас в объединении 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и десять международных организаций, которые имеют статус наблюдателя при организации.

https://ria.ru/20211011/putin-1753969021.html

https://ria.ru/20210714/neprisoedineniya-1741281197.html

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в мире, египет, белград (город), оон, нато, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, россия