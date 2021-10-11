Лавров уверен, что попытки подменить принципы ООН удастся пресечь
Лавров уверен, что Движение неприсоединения может пресечь попытки подменить принципы ООН
БЕЛГРАД, 11 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Движение неприсоединения способно с успехом воспротивиться попыткам подменить ооноцентричную архитектуру концепцией "порядка, основанного на правилах".
В Белграде в понедельник стартовала конференция, посвященная первому заседанию Движения неприсоединения в 1961 году. Местом проведения стал Белградский выставочный комплекс, крупнейший в регионе.
Лавров заявил, что рассчитывает, что сегодняшняя встреча пошлет ясный сигнал от имени большинства стран мира о безальтернативности выстраивания межгосударственного общения на принципах равноправия, "в том числе в интересах эффективного решения многочисленных проблем современности при центральной координирующей роли ООН".
"Россия, как и члены движения неприсоединения, считает деструктивными и опасными продолжающиеся нападки на Устав ООН. Равно как и попытки подменить ооноцентричную архитектуру неинклюзивными концепциями наподобие так называемого "порядка, основанного на правилах", которые, по сути, базируются на двойных стандартах и рискуют вернуть нас в эпоху неоколониальной блоковой политики и разделительных линий", - сказал он, выступая на юбилейном заседании Движения неприсоединения в Белграде.
"Убежден, что Движение своими солидарными действиями способно с успехом воспротивиться подобным попыткам и защитить идеалы, закрепленные в Уставе ООН", - подчеркнул он.
Взаимоуважительное сотрудничество России с членами Движения неприсоединения на площадке Генассамблеи ООН отчетливо свидетельствует о созвучности подходов ко многим вопросам глобальной повестки дня: от противодействия нелегитимным односторонним санкциям до борьбы с терроризмом и защиты прав человека, подчеркнул Лавров.
'Надеюсь, что получение Россией статуса наблюдателя будет способствовать дальнейшему повышению эффективности нашей совместной работы, взаимной поддержки и координации действий в защиту принципов международного права в интересах демократизации международных отношений", - сказал министр.
Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года. В него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности, Югославия (на тот момент), Индия и Египет. Сейчас в объединении 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и десять международных организаций, которые имеют статус наблюдателя при организации.