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Лавров уверен, что попытки подменить принципы ООН удастся пресечь
Лавров уверен, что попытки подменить принципы ООН удастся пресечь - РИА Новости, 11.10.2021
Лавров уверен, что попытки подменить принципы ООН удастся пресечь
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Движение неприсоединения способно с успехом воспротивиться попыткам подменить ооноцентричную архитектуру... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:30
2021-10-11T12:30
в мире
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БЕЛГРАД, 11 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Движение неприсоединения способно с успехом воспротивиться попыткам подменить ооноцентричную архитектуру концепцией "порядка, основанного на правилах".В Белграде в понедельник стартовала конференция, посвященная первому заседанию Движения неприсоединения в 1961 году. Местом проведения стал Белградский выставочный комплекс, крупнейший в регионе.Лавров заявил, что рассчитывает, что сегодняшняя встреча пошлет ясный сигнал от имени большинства стран мира о безальтернативности выстраивания межгосударственного общения на принципах равноправия, "в том числе в интересах эффективного решения многочисленных проблем современности при центральной координирующей роли ООН"."Убежден, что Движение своими солидарными действиями способно с успехом воспротивиться подобным попыткам и защитить идеалы, закрепленные в Уставе ООН", - подчеркнул он.Взаимоуважительное сотрудничество России с членами Движения неприсоединения на площадке Генассамблеи ООН отчетливо свидетельствует о созвучности подходов ко многим вопросам глобальной повестки дня: от противодействия нелегитимным односторонним санкциям до борьбы с терроризмом и защиты прав человека, подчеркнул Лавров.Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года. В него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности, Югославия (на тот момент), Индия и Египет. Сейчас в объединении 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и десять международных организаций, которые имеют статус наблюдателя при организации.
https://ria.ru/20211011/putin-1753969021.html
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в мире, египет, белград (город), оон, нато, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, россия
12:30 11.10.2021
 
Лавров уверен, что попытки подменить принципы ООН удастся пресечь

Лавров уверен, что Движение неприсоединения может пресечь попытки подменить принципы ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 11 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Движение неприсоединения способно с успехом воспротивиться попыткам подменить ооноцентричную архитектуру концепцией "порядка, основанного на правилах".
В Белграде в понедельник стартовала конференция, посвященная первому заседанию Движения неприсоединения в 1961 году. Местом проведения стал Белградский выставочный комплекс, крупнейший в регионе.
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Путин отметил позитивный потенциал Движения неприсоединения
Лавров заявил, что рассчитывает, что сегодняшняя встреча пошлет ясный сигнал от имени большинства стран мира о безальтернативности выстраивания межгосударственного общения на принципах равноправия, "в том числе в интересах эффективного решения многочисленных проблем современности при центральной координирующей роли ООН".
"Россия, как и члены движения неприсоединения, считает деструктивными и опасными продолжающиеся нападки на Устав ООН. Равно как и попытки подменить ооноцентричную архитектуру неинклюзивными концепциями наподобие так называемого "порядка, основанного на правилах", которые, по сути, базируются на двойных стандартах и рискуют вернуть нас в эпоху неоколониальной блоковой политики и разделительных линий", - сказал он, выступая на юбилейном заседании Движения неприсоединения в Белграде.
"Убежден, что Движение своими солидарными действиями способно с успехом воспротивиться подобным попыткам и защитить идеалы, закрепленные в Уставе ООН", - подчеркнул он.
Взаимоуважительное сотрудничество России с членами Движения неприсоединения на площадке Генассамблеи ООН отчетливо свидетельствует о созвучности подходов ко многим вопросам глобальной повестки дня: от противодействия нелегитимным односторонним санкциям до борьбы с терроризмом и защиты прав человека, подчеркнул Лавров.
'Надеюсь, что получение Россией статуса наблюдателя будет способствовать дальнейшему повышению эффективности нашей совместной работы, взаимной поддержки и координации действий в защиту принципов международного права в интересах демократизации международных отношений", - сказал министр.
Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года. В него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности, Югославия (на тот момент), Индия и Египет. Сейчас в объединении 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и десять международных организаций, которые имеют статус наблюдателя при организации.
Участники саммита Движения неприсоединения в Баку. 26 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 18:28
России предоставили статус наблюдателя при Движении неприсоединения
 
В миреЕгипетБелград (город)ООННАТОСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНРоссия
 
 
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