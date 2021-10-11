Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/lasso-1753950142.html
В Эквадоре расследуют "досье Пандоры", в котором фигурирует президент
В Эквадоре расследуют "досье Пандоры", в котором фигурирует президент - РИА Новости, 11.10.2021
В Эквадоре расследуют "досье Пандоры", в котором фигурирует президент
Национальная ассамблея Эквадора в воскресенье проголосовала за проведение расследования по делу о документах из "досье Пандоры", где фигурирует президент страны РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:19
2021-10-11T09:19
в мире
эквадор
гильермо лассо
"досье пандоры"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740016405_0:76:1073:679_1920x0_80_0_0_67ec8f5d4f5d3c8665c8e5a11a5e2b25.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Национальная ассамблея Эквадора в воскресенье проголосовала за проведение расследования по делу о документах из "досье Пандоры", где фигурирует президент страны Гильермо Лассо, говорится в сообщении эквадорского парламента.Ранее парламент Эквадора одобрил инициативу депутата Ронни Алеага Сантоса о создании комиссии по прозрачности для анализа документов из "досье Пандоры"."Пленум Национальной ассамблеи 105 голосами одобрил проект постановления, поручающего постоянной специальной комиссии по конституционным правам, правам человека и коллективным правам провести расследование в отношении документов "досье Пандоры", подставных компаний и налоговых убежищ. Отчет будет представлен пленуму в течение 30 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter парламента.Согласно заявлению Национальной ассамблеи, комиссия "должна запросить явку и необходимую информацию, чтобы прояснить связь президента страны Гильермо Лассо с этим делом, имеющим отношение к хранению денег в налоговых убежищах".В исследовании Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ на основании "досье Пандоры" говорится, что Лассо был связан с 10 офшорными компаниями и трастами в Панаме, Южной Дакоте и Делавэре. Два траста в Южной Дакоте предположительно используются сейчас для контроля над панамским бизнесом Лассо и в случае его смерти будут выплачивать компенсации жене и детям. Сам президент в отношении этих трастов заявил ICIJ, что "никак не относится к собственности, контролю, выгоде или интересу любого рода" в Bretten Trust и Liberty US Trust".Лассо заверил, что его активы связаны только с прежней работой в Banco Guayaquil, эти инвестиции были до вступления в должность реструктурированы GLM Trust - эквадорской организацией, которая управляется поднадзорным доверительным фондом.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
https://ria.ru/20211008/pinery-1753725331.html
https://ria.ru/20211004/upominanie-1753085003.html
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740016405_0:0:1073:804_1920x0_80_0_0_5ee566e022ecbe566c6f2eff8f9f7c3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, эквадор, гильермо лассо, "досье пандоры"
09:19 11.10.2021
 
В Эквадоре расследуют "досье Пандоры", в котором фигурирует президент

В Эквадоре расследуют документы из "досье Пандоры", в котором фигурирует президент Лассо

© CRISTINA VEGA RHORПрезидент Эквадора Гильермо Лассо
Президент Эквадора Гильермо Лассо
© CRISTINA VEGA RHOR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Национальная ассамблея Эквадора в воскресенье проголосовала за проведение расследования по делу о документах из "досье Пандоры", где фигурирует президент страны Гильермо Лассо, говорится в сообщении эквадорского парламента.
Ранее парламент Эквадора одобрил инициативу депутата Ронни Алеага Сантоса о создании комиссии по прозрачности для анализа документов из "досье Пандоры".
"Пленум Национальной ассамблеи 105 голосами одобрил проект постановления, поручающего постоянной специальной комиссии по конституционным правам, правам человека и коллективным правам провести расследование в отношении документов "досье Пандоры", подставных компаний и налоговых убежищ. Отчет будет представлен пленуму в течение 30 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter парламента.
Согласно заявлению Национальной ассамблеи, комиссия "должна запросить явку и необходимую информацию, чтобы прояснить связь президента страны Гильермо Лассо с этим делом, имеющим отношение к хранению денег в налоговых убежищах".
Президент Чили Себастьян Пиньера - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 17:25
Чилийский суд возбудил дело против президента по данным из "досье Пандоры"
В исследовании Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ на основании "досье Пандоры" говорится, что Лассо был связан с 10 офшорными компаниями и трастами в Панаме, Южной Дакоте и Делавэре. Два траста в Южной Дакоте предположительно используются сейчас для контроля над панамским бизнесом Лассо и в случае его смерти будут выплачивать компенсации жене и детям. Сам президент в отношении этих трастов заявил ICIJ, что "никак не относится к собственности, контролю, выгоде или интересу любого рода" в Bretten Trust и Liberty US Trust".
Лассо заверил, что его активы связаны только с прежней работой в Banco Guayaquil, эти инвестиции были до вступления в должность реструктурированы GLM Trust - эквадорской организацией, которая управляется поднадзорным доверительным фондом.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 23:13
Псаки оценила упоминание Зеленского в "досье Пандоры"
 
В миреЭквадорГильермо Лассо"досье Пандоры"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков
13:09В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе
13:08Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин
13:08В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
13:06Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
13:05Путин проведет международный телефонный разговор
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
12:44Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
Лента новостейМолния