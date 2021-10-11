В Эквадоре расследуют "досье Пандоры", в котором фигурирует президент
В Эквадоре расследуют документы из "досье Пандоры", в котором фигурирует президент Лассо
© CRISTINA VEGA RHORПрезидент Эквадора Гильермо Лассо
© CRISTINA VEGA RHOR
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Национальная ассамблея Эквадора в воскресенье проголосовала за проведение расследования по делу о документах из "досье Пандоры", где фигурирует президент страны Гильермо Лассо, говорится в сообщении эквадорского парламента.
Ранее парламент Эквадора одобрил инициативу депутата Ронни Алеага Сантоса о создании комиссии по прозрачности для анализа документов из "досье Пандоры".
"Пленум Национальной ассамблеи 105 голосами одобрил проект постановления, поручающего постоянной специальной комиссии по конституционным правам, правам человека и коллективным правам провести расследование в отношении документов "досье Пандоры", подставных компаний и налоговых убежищ. Отчет будет представлен пленуму в течение 30 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter парламента.
Согласно заявлению Национальной ассамблеи, комиссия "должна запросить явку и необходимую информацию, чтобы прояснить связь президента страны Гильермо Лассо с этим делом, имеющим отношение к хранению денег в налоговых убежищах".
В исследовании Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ на основании "досье Пандоры" говорится, что Лассо был связан с 10 офшорными компаниями и трастами в Панаме, Южной Дакоте и Делавэре. Два траста в Южной Дакоте предположительно используются сейчас для контроля над панамским бизнесом Лассо и в случае его смерти будут выплачивать компенсации жене и детям. Сам президент в отношении этих трастов заявил ICIJ, что "никак не относится к собственности, контролю, выгоде или интересу любого рода" в Bretten Trust и Liberty US Trust".
Лассо заверил, что его активы связаны только с прежней работой в Banco Guayaquil, эти инвестиции были до вступления в должность реструктурированы GLM Trust - эквадорской организацией, которая управляется поднадзорным доверительным фондом.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
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