https://ria.ru/20211011/lasso-1753950142.html

В Эквадоре расследуют "досье Пандоры", в котором фигурирует президент

В Эквадоре расследуют "досье Пандоры", в котором фигурирует президент - РИА Новости, 11.10.2021

В Эквадоре расследуют "досье Пандоры", в котором фигурирует президент

Национальная ассамблея Эквадора в воскресенье проголосовала за проведение расследования по делу о документах из "досье Пандоры", где фигурирует президент страны РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:19

2021-10-11T09:19

2021-10-11T09:19

в мире

эквадор

гильермо лассо

"досье пандоры"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740016405_0:76:1073:679_1920x0_80_0_0_67ec8f5d4f5d3c8665c8e5a11a5e2b25.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Национальная ассамблея Эквадора в воскресенье проголосовала за проведение расследования по делу о документах из "досье Пандоры", где фигурирует президент страны Гильермо Лассо, говорится в сообщении эквадорского парламента.Ранее парламент Эквадора одобрил инициативу депутата Ронни Алеага Сантоса о создании комиссии по прозрачности для анализа документов из "досье Пандоры"."Пленум Национальной ассамблеи 105 голосами одобрил проект постановления, поручающего постоянной специальной комиссии по конституционным правам, правам человека и коллективным правам провести расследование в отношении документов "досье Пандоры", подставных компаний и налоговых убежищ. Отчет будет представлен пленуму в течение 30 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter парламента.Согласно заявлению Национальной ассамблеи, комиссия "должна запросить явку и необходимую информацию, чтобы прояснить связь президента страны Гильермо Лассо с этим делом, имеющим отношение к хранению денег в налоговых убежищах".В исследовании Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ на основании "досье Пандоры" говорится, что Лассо был связан с 10 офшорными компаниями и трастами в Панаме, Южной Дакоте и Делавэре. Два траста в Южной Дакоте предположительно используются сейчас для контроля над панамским бизнесом Лассо и в случае его смерти будут выплачивать компенсации жене и детям. Сам президент в отношении этих трастов заявил ICIJ, что "никак не относится к собственности, контролю, выгоде или интересу любого рода" в Bretten Trust и Liberty US Trust".Лассо заверил, что его активы связаны только с прежней работой в Banco Guayaquil, эти инвестиции были до вступления в должность реструктурированы GLM Trust - эквадорской организацией, которая управляется поднадзорным доверительным фондом.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.

https://ria.ru/20211008/pinery-1753725331.html

https://ria.ru/20211004/upominanie-1753085003.html

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, эквадор, гильермо лассо, "досье пандоры"