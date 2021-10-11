https://ria.ru/20211011/kuru-1753938341.html
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру - РИА Новости, 11.10.2021
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
Европейские партнеры рассматривают предложение "Роскосмоса" о создании необходимой инфраструктуры для пилотируемых пусков российской ракеты "Союз-2" с... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T03:21
2021-10-11T03:21
2021-10-11T05:36
европа
французская гвиана
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
сергей савельев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Европейские партнеры рассматривают предложение "Роскосмоса" о создании необходимой инфраструктуры для пилотируемых пусков российской ракеты "Союз-2" с космодрома Куру во Французской Гвиане, ведутся переговоры, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.Сейчас пилотируемые пуски ракет "Союз" проводятся только с космодрома Байконур. У Европы нет своих возможностей по запуску человека в космос. Европейские астронавты летают либо на российских кораблях, либо на американских.По его словам, в случае положительного решения вопроса потребуется финансирование создания инфраструктуры для подготовки пилотируемых пусков с Куру, а также обеспечения сил поиска и спасения по трассе выведения.В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что стартовый комплекс российской ракеты-носителя "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане могут переоборудовать под запуски пилотируемых кораблей, в том числе к китайской орбитальной станции.Пуски ракет "Союз-2" в специальном тропическом варианте ("Союз-СТ") начались в 2011 году. С тех пор с космодрома Куру выполнены 24 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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европа, французская гвиана, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, сергей савельев
03:21 11.10.2021 (обновлено: 05:36 11.10.2021)
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с космодрома Куру