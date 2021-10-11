https://ria.ru/20211011/kubrick-1753633962.html
Режиссер последнего Бонда реализует проект Кубрика о Бонапарте
Режиссер последнего Бонда реализует проект Кубрика о Бонапарте - РИА Новости, 11.10.2021
Режиссер последнего Бонда реализует проект Кубрика о Бонапарте
Кэри Фукунага реализует проект Стэнли Кубрика о Наполеоне Бонапарте. Об этом он рассказал в беседе со Стивом Вайнтраубом из Collider. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T00:44
2021-10-11T00:44
2021-10-11T00:44
культура
наполеон бонапарт
дэниел крейг
джеймс бонд
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кино и сериалы
джек николсон
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Кэри Фукунага реализует проект Стэнли Кубрика о Наполеоне Бонапарте. Об этом он рассказал в беседе со Стивом Вайнтраубом из Collider.Кубрик был близок к тому, чтобы снять фильм о французском императоре с Джеком Николсоном в главной роли в 1969 году. Однако воплотить задуманное ему не удалось. Съемки отменили. Руководители студии MGM были больше заинтересованы в строительстве роскошных казино и не хотели рисковать огромными суммами, которые требовались для создания исторической эпопеи. Уже после смерти Кубрика в 1999 году за картину взялся Стивен Спилберг. Он планировал превратить так и не снятый фильм Кубрика в сериал. В 2016 году в Сети появились слухи, что к проекту присоединился Кэри Фукунага. Недавно режиссер подтвердил, что работает над ним. Режиссер серьезно относится к реализации задумок Кубрика в жизнь. Он много общался с семьей культового кинематографиста и ездил в его поместье в Хартфордшире в Англии. "Я провел не один час в библиотеке Кубрика и в его доме в Сент-Олбансе, говорил с женой режиссера и его шурином", — делится подробностями Фукунага. Стэнли Кубрик известен по таким легендарным фильмам, как "Цельнометаллическая оболочка", "2001 год: Космическая одиссея", "Сияние", "Заводной апельсин" и многим другим.Кэри Фукунага снял фильмы "Джейн Эйр", "Безродные звери", сериал "Маньяк" и другие проекты. Он также стал режиссером 25-ой ленты о Джеймсе Бонде "Не время умирать", которая вышла в российский прокат 7 октября 2021 года.
https://ria.ru/20201110/kubrik-1583947579.html
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наполеон бонапарт, дэниел крейг, джеймс бонд, стэнли кубрик, новости культуры, кино и сериалы, джек николсон
Режиссер последнего Бонда реализует проект Кубрика о Бонапарте
Кэри Фукунага реализует проект Стэнли Кубрика о Наполеоне Бонапарте.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Кэри Фукунага реализует проект Стэнли Кубрика о Наполеоне Бонапарте. Об этом он рассказал
в беседе со Стивом Вайнтраубом из Collider.
Кубрик был близок к тому, чтобы снять фильм о французском императоре с Джеком Николсоном в главной роли в 1969 году. Однако воплотить задуманное ему не удалось. Съемки отменили. Руководители студии MGM были больше заинтересованы в строительстве роскошных казино и не хотели рисковать огромными суммами, которые требовались для создания исторической эпопеи.
Уже после смерти Кубрика в 1999 году за картину взялся Стивен Спилберг. Он планировал превратить так и не снятый фильм Кубрика в сериал. В 2016 году в Сети появились
слухи, что к проекту присоединился Кэри Фукунага. Недавно режиссер подтвердил, что работает над ним.
"У нас есть сценарии для каждого эпизода. И мы готовимся к тому, чтобы начать следующий этап работы над проектом", — признался Фукунага.
Режиссер серьезно относится к реализации задумок Кубрика в жизнь. Он много общался с семьей культового кинематографиста и ездил в его поместье в Хартфордшире в Англии.
"Я провел не один час в библиотеке Кубрика и в его доме в Сент-Олбансе, говорил с женой режиссера и его шурином", — делится подробностями Фукунага.
Стэнли Кубрик известен по таким легендарным фильмам, как "Цельнометаллическая оболочка", "2001 год: Космическая одиссея", "Сияние", "Заводной апельсин" и многим другим.
Кэри Фукунага снял фильмы "Джейн Эйр", "Безродные звери", сериал "Маньяк" и другие проекты. Он также стал режиссером 25-ой ленты о Джеймсе Бонде "Не время умирать", которая вышла в российский прокат 7 октября 2021 года.