https://ria.ru/20211011/kuban-1754042365.html
Украина хочет вернуть Кубань
В Раде предъявили России территориальные претензии - РИА Новости, 11.10.2021
Украина хочет вернуть Кубань
Украина намерена "вернуть" Кубань, когда к власти в Киеве придет "честное руководство", заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на своем ютьюб-канале. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:47
2021-10-11T15:47
2021-10-11T15:47
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украина намерена "вернуть" Кубань, когда к власти в Киеве придет "честное руководство", заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на своем ютьюб-канале.Гончаренко обвинил Россию в "краже истории". По его словам, Москва присвоила киевских князей и саму Киевскую Русь. Кроме того, как подчеркнул политик, украинская государственность "существовала" до того, как основали российскую столицу.Депутат не впервые выступает с территориальными претензиями к России. Ранее он называл Кубань "украинскими этническими землями" и озвучивал план по созданию "украинской Кубы" в российском регионе.Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.В России высказывания киевских политиков назвали пустыми. По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, украинские государственные деятели своими речами пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем.
https://ria.ru/20211010/klyuch-1753894609.html
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в мире, украина, краснодарский край, верховная рада украины, алексей гончаренко, россия
В Раде предъявили России территориальные претензии
Депутат Верховной рады Украины Гончаренко предъявил России претензии на Кубань