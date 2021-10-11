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Украина хочет вернуть Кубань
В Раде предъявили России территориальные претензии - РИА Новости, 11.10.2021
Украина хочет вернуть Кубань
Украина намерена "вернуть" Кубань, когда к власти в Киеве придет "честное руководство", заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на своем ютьюб-канале. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:47
2021-10-11T15:47
в мире
украина
краснодарский край
верховная рада украины
алексей гончаренко
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украина намерена "вернуть" Кубань, когда к власти в Киеве придет "честное руководство", заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на своем ютьюб-канале.Гончаренко обвинил Россию в "краже истории". По его словам, Москва присвоила киевских князей и саму Киевскую Русь. Кроме того, как подчеркнул политик, украинская государственность "существовала" до того, как основали российскую столицу.Депутат не впервые выступает с территориальными претензиями к России. Ранее он называл Кубань "украинскими этническими землями" и озвучивал план по созданию "украинской Кубы" в российском регионе.Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.В России высказывания киевских политиков назвали пустыми. По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, украинские государственные деятели своими речами пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем.
https://ria.ru/20211010/klyuch-1753894609.html
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в мире, украина, краснодарский край, верховная рада украины, алексей гончаренко, россия
15:47 11.10.2021
 
В Раде предъявили России территориальные претензии

Депутат Верховной рады Украины Гончаренко предъявил России претензии на Кубань

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украина намерена "вернуть" Кубань, когда к власти в Киеве придет "честное руководство", заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на своем ютьюб-канале.
"Вы нашу Кубань тоже украли… Когда у Украины будет честное руководство, то вам придется все отдать и все вернуть", — сказал парламентарий.
Гончаренко обвинил Россию в "краже истории". По его словам, Москва присвоила киевских князей и саму Киевскую Русь. Кроме того, как подчеркнул политик, украинская государственность "существовала" до того, как основали российскую столицу.
Депутат не впервые выступает с территориальными претензиями к России. Ранее он называл Кубань "украинскими этническими землями" и озвучивал план по созданию "украинской Кубы" в российском регионе.
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Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
В России высказывания киевских политиков назвали пустыми. По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, украинские государственные деятели своими речами пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем.
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В миреУкраинаКраснодарский крайВерховная Рада УкраиныАлексей ГончаренкоРоссия
 
 
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