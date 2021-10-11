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Украина закроет один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом
Украина закроет один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом - РИА Новости, 11.10.2021
Украина закроет один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом
Власти Херсонской области Украины проинформировали о прекращении работы одного из трех пунктов пропуска на границе с Крымом с 19 октября. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:16
2021-10-11T17:16
в мире
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республика крым
херсонская область
владимир путин
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Власти Херсонской области Украины проинформировали о прекращении работы одного из трех пунктов пропуска на границе с Крымом с 19 октября."Остановить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее "Чаплынка" с 19 октября 2021 года", - говорится в распоряжении, опубликованном Херсонской госадминистрацией.В документе указано, что решение принято по предложению госпогранслужбы Украины и министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.Всего на границе Крыма с Украиной расположено три пункта пропуска: Перекоп (Чаплынка с украинской стороны), "Армянск" ("Каланчак") и "Джанкой" ("Чогнар").Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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республика крым
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в мире, украина, оон, республика крым, херсонская область , владимир путин, россия
17:16 11.10.2021
 
Украина закроет один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом

Украина 19 октября закроет один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом

© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкПограничник на пункте пропуска
Пограничник на пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Власти Херсонской области Украины проинформировали о прекращении работы одного из трех пунктов пропуска на границе с Крымом с 19 октября.
"Остановить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее "Чаплынка" с 19 октября 2021 года", - говорится в распоряжении, опубликованном Херсонской госадминистрацией.
В документе указано, что решение принято по предложению госпогранслужбы Украины и министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Всего на границе Крыма с Украиной расположено три пункта пропуска: Перекоп (Чаплынка с украинской стороны), "Армянск" ("Каланчак") и "Джанкой" ("Чогнар").
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В миреУкраинаООНРеспублика КрымХерсонская областьВладимир ПутинРоссия
 
 
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