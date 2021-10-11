https://ria.ru/20211011/kredit-1753933728.html

Эксперт рассказал о сложностях при кредитовании трудовых мигрантов

Эксперт рассказал о сложностях при кредитовании трудовых мигрантов - РИА Новости, 11.10.2021

Эксперт рассказал о сложностях при кредитовании трудовых мигрантов

Работающие в России трудовые мигранты могут быть привлекательными заемщиками, однако в выдаче им кредитов на совершение денежных переводов есть несколько... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T00:50

2021-10-11T00:50

2021-10-11T00:50

экономика

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Работающие в России трудовые мигранты могут быть привлекательными заемщиками, однако в выдаче им кредитов на совершение денежных переводов есть несколько сложностей - это отсутствие сведений в бюро кредитных историй и механизмов взыскания долга в случае, если такой клиент покинет страну, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Одна из крупнейших в РФ систем денежных переводов "Золотая корона" объявила, что трудовые мигранты, работающие в России, смогут отправлять на родину в долг до 15 тысяч рублей - соответствующий сервис запускается с 11 октября. Другой крупный участник этого рынка, система Contact, изучает различные варианты развития сервисов для мигрантов и не исключает в будущем запуск услуги микрофинансирования."Мигранты могут быть довольно привлекательными заемщиками. Эта аудитория в принципе пока относительно мало обслуживается нашими финансовыми организациями. С кредитованием мигрантов есть несколько сложностей. Во-первых, это отсутствие прямого доступа в иностранные бюро кредитных историй. К тому же, не обо всех потенциальных заемщиках там есть сведения. Вероятно, сервис денежных переводов будет оценивать платежеспособность заемщика альтернативными методами - например, на основе данных о периодичности и размерам переводов", - считает Шуст.Вторая проблема состоит в том, что у российских финансовых организаций пока нет эффективных механизмов взыскания - когда мигрант покидает территорию России, принудить его к выплате долга затруднительно, рассуждает эксперт. Относительно российских граждан внутри страны этот механизм уже во многом отработан. Поэтому здесь необходима работа с местными игроками на рынках соседних государств, подчеркнул Шуст."Наконец, в-третьих, в отличие от российских граждан, мигрантов нельзя идентифицировать удаленно для выдачи им небольших займов. А значит потребитель должен прийти в офис лично, что сужает возможности привлечения. Для систем денежных переводов эта проблема стоит чуть менее остро - их клиенты приходят отправлять деньги лично и поэтому в любом случае предъявляют документ, удостоверяющий личность", - добавил эксперт.В то же время он считает, что с учетом необходимого контроля рисков и соблюдения прав заемщиков, проект весьма интересен, особенно на фоне восстановления миграционного потока в Россию.

https://ria.ru/20211007/kredit-1753438414.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/zaym-1750376205.html

https://ria.ru/20210916/kredit-1750249107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия