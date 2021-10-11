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Эксперт рассказал о сложностях при кредитовании трудовых мигрантов
Эксперт рассказал о сложностях при кредитовании трудовых мигрантов - РИА Новости, 11.10.2021
Эксперт рассказал о сложностях при кредитовании трудовых мигрантов
Работающие в России трудовые мигранты могут быть привлекательными заемщиками, однако в выдаче им кредитов на совершение денежных переводов есть несколько... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T00:50
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экономика
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Работающие в России трудовые мигранты могут быть привлекательными заемщиками, однако в выдаче им кредитов на совершение денежных переводов есть несколько сложностей - это отсутствие сведений в бюро кредитных историй и механизмов взыскания долга в случае, если такой клиент покинет страну, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Одна из крупнейших в РФ систем денежных переводов "Золотая корона" объявила, что трудовые мигранты, работающие в России, смогут отправлять на родину в долг до 15 тысяч рублей - соответствующий сервис запускается с 11 октября. Другой крупный участник этого рынка, система Contact, изучает различные варианты развития сервисов для мигрантов и не исключает в будущем запуск услуги микрофинансирования."Мигранты могут быть довольно привлекательными заемщиками. Эта аудитория в принципе пока относительно мало обслуживается нашими финансовыми организациями. С кредитованием мигрантов есть несколько сложностей. Во-первых, это отсутствие прямого доступа в иностранные бюро кредитных историй. К тому же, не обо всех потенциальных заемщиках там есть сведения. Вероятно, сервис денежных переводов будет оценивать платежеспособность заемщика альтернативными методами - например, на основе данных о периодичности и размерам переводов", - считает Шуст.Вторая проблема состоит в том, что у российских финансовых организаций пока нет эффективных механизмов взыскания - когда мигрант покидает территорию России, принудить его к выплате долга затруднительно, рассуждает эксперт. Относительно российских граждан внутри страны этот механизм уже во многом отработан. Поэтому здесь необходима работа с местными игроками на рынках соседних государств, подчеркнул Шуст."Наконец, в-третьих, в отличие от российских граждан, мигрантов нельзя идентифицировать удаленно для выдачи им небольших займов. А значит потребитель должен прийти в офис лично, что сужает возможности привлечения. Для систем денежных переводов эта проблема стоит чуть менее остро - их клиенты приходят отправлять деньги лично и поэтому в любом случае предъявляют документ, удостоверяющий личность", - добавил эксперт.В то же время он считает, что с учетом необходимого контроля рисков и соблюдения прав заемщиков, проект весьма интересен, особенно на фоне восстановления миграционного потока в Россию.
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экономика, россия
00:50 11.10.2021
 
Эксперт рассказал о сложностях при кредитовании трудовых мигрантов

Эксперт Шуст рассказал о сложностях, возникающих при выдаче кредитов трудовым мигрантам

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОбъявление о кредитах на улице в Москве
Объявление о кредитах на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Работающие в России трудовые мигранты могут быть привлекательными заемщиками, однако в выдаче им кредитов на совершение денежных переводов есть несколько сложностей - это отсутствие сведений в бюро кредитных историй и механизмов взыскания долга в случае, если такой клиент покинет страну, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Одна из крупнейших в РФ систем денежных переводов "Золотая корона" объявила, что трудовые мигранты, работающие в России, смогут отправлять на родину в долг до 15 тысяч рублей - соответствующий сервис запускается с 11 октября. Другой крупный участник этого рынка, система Contact, изучает различные варианты развития сервисов для мигрантов и не исключает в будущем запуск услуги микрофинансирования.
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"Мигранты могут быть довольно привлекательными заемщиками. Эта аудитория в принципе пока относительно мало обслуживается нашими финансовыми организациями. С кредитованием мигрантов есть несколько сложностей. Во-первых, это отсутствие прямого доступа в иностранные бюро кредитных историй. К тому же, не обо всех потенциальных заемщиках там есть сведения. Вероятно, сервис денежных переводов будет оценивать платежеспособность заемщика альтернативными методами - например, на основе данных о периодичности и размерам переводов", - считает Шуст.
Вторая проблема состоит в том, что у российских финансовых организаций пока нет эффективных механизмов взыскания - когда мигрант покидает территорию России, принудить его к выплате долга затруднительно, рассуждает эксперт. Относительно российских граждан внутри страны этот механизм уже во многом отработан. Поэтому здесь необходима работа с местными игроками на рынках соседних государств, подчеркнул Шуст.
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"Наконец, в-третьих, в отличие от российских граждан, мигрантов нельзя идентифицировать удаленно для выдачи им небольших займов. А значит потребитель должен прийти в офис лично, что сужает возможности привлечения. Для систем денежных переводов эта проблема стоит чуть менее остро - их клиенты приходят отправлять деньги лично и поэтому в любом случае предъявляют документ, удостоверяющий личность", - добавил эксперт.
В то же время он считает, что с учетом необходимого контроля рисков и соблюдения прав заемщиков, проект весьма интересен, особенно на фоне восстановления миграционного потока в Россию.
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