https://ria.ru/20211011/kovalev-1754021255.html
В ЛДПР предложили сделать избитого в метро мужчину почетным воронежцем
В ЛДПР предложили сделать избитого в метро мужчину почетным воронежцем - РИА Новости, 11.10.2021
В ЛДПР предложили сделать избитого в метро мужчину почетным воронежцем
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо губернатору Воронежской области с просьбой присвоить звание почетного гражданина области Роману Ковалеву, РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:22
2021-10-11T14:22
2021-10-11T14:22
происшествия
воронежская область
госдума рф
лдпр
борис чернышов (депутат)
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо губернатору Воронежской области с просьбой присвоить звание почетного гражданина области Роману Ковалеву, который заступился за девушку в московском метро и был после этого избит.Четвертого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии столичного метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Участникам избиения предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.Депутат отметил, что направил письмо губернатору Воронежской области с просьбой присвоить звание почетного гражданина воронежской области Роману Ковалеву, об этом сообщается в Telegram-канале фракции.
https://ria.ru/20211007/barmen-1753576929.html
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происшествия, воронежская область, госдума рф, лдпр, борис чернышов (депутат), избиение пассажира в московском метро
В ЛДПР предложили сделать избитого в метро мужчину почетным воронежцем
Депутат от ЛДПР Чернышов предложил сделать избитого в метро Ковалева почетным воронежцем