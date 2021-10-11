https://ria.ru/20211011/kovalev-1754021255.html

В ЛДПР предложили сделать избитого в метро мужчину почетным воронежцем

В ЛДПР предложили сделать избитого в метро мужчину почетным воронежцем - РИА Новости, 11.10.2021

В ЛДПР предложили сделать избитого в метро мужчину почетным воронежцем

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо губернатору Воронежской области с просьбой присвоить звание почетного гражданина области Роману Ковалеву, РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:22

2021-10-11T14:22

2021-10-11T14:22

происшествия

воронежская область

госдума рф

лдпр

борис чернышов (депутат)

избиение пассажира в московском метро

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо губернатору Воронежской области с просьбой присвоить звание почетного гражданина области Роману Ковалеву, который заступился за девушку в московском метро и был после этого избит.Четвертого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии столичного метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Участникам избиения предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.Депутат отметил, что направил письмо губернатору Воронежской области с просьбой присвоить звание почетного гражданина воронежской области Роману Ковалеву, об этом сообщается в Telegram-канале фракции.

https://ria.ru/20211007/barmen-1753576929.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, госдума рф, лдпр, борис чернышов (депутат), избиение пассажира в московском метро