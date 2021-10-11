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https://ria.ru/20211011/kovalev-1754021255.html
В ЛДПР предложили сделать избитого в метро мужчину почетным воронежцем
В ЛДПР предложили сделать избитого в метро мужчину почетным воронежцем - РИА Новости, 11.10.2021
В ЛДПР предложили сделать избитого в метро мужчину почетным воронежцем
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо губернатору Воронежской области с просьбой присвоить звание почетного гражданина области Роману Ковалеву, РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:22
2021-10-11T14:22
происшествия
воронежская область
госдума рф
лдпр
борис чернышов (депутат)
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо губернатору Воронежской области с просьбой присвоить звание почетного гражданина области Роману Ковалеву, который заступился за девушку в московском метро и был после этого избит.Четвертого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии столичного метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Участникам избиения предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.Депутат отметил, что направил письмо губернатору Воронежской области с просьбой присвоить звание почетного гражданина воронежской области Роману Ковалеву, об этом сообщается в Telegram-канале фракции.
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, госдума рф, лдпр, борис чернышов (депутат), избиение пассажира в московском метро
14:22 11.10.2021
 
В ЛДПР предложили сделать избитого в метро мужчину почетным воронежцем

Депутат от ЛДПР Чернышов предложил сделать избитого в метро Ковалева почетным воронежцем

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
 Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо губернатору Воронежской области с просьбой присвоить звание почетного гражданина области Роману Ковалеву, который заступился за девушку в московском метро и был после этого избит.
Четвертого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии столичного метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Участникам избиения предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
Активный, добродушный, неконфликтный – коллеги о Романе Ковалеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 19:20
Коллеги избитого в московском метро бармена рассказали, какой он в жизни
Депутат отметил, что направил письмо губернатору Воронежской области с просьбой присвоить звание почетного гражданина воронежской области Роману Ковалеву, об этом сообщается в Telegram-канале фракции.
"Ковалев доказал, что в России еще остались настоящие мужчины, такие как он — пример для подражания подрастающему поколению. Я сам уроженец Воронежской области, здесь родился и вырос, и я горжусь тем, что мой земляк показал себя настоящим человеком", - заявил Чернышов.
 
ПроисшествияВоронежская областьГосдума РФЛДПРБорис Чернышов (депутат)Избиение пассажира в московском метро
 
 
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