https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753985446.html

Крым обновил суточный максимум по числу заболевших COVID-19

Крым обновил суточный максимум по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

Крым обновил суточный максимум по числу заболевших COVID-19

Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, выявлено 526 новых случаев, сообщила пресс-служба вице-премьера крымского... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:15

2021-10-11T12:15

2021-10-11T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, выявлено 526 новых случаев, сообщила пресс-служба вице-премьера крымского правительства, курирующего систему здравоохранения, Елены Романовской.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 9 октября – 519."За последние сутки 526 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 84,3 тысячи заболевших, выздоровели более 71,2 тысячи, лечение получают 9,2 тысячи. Умерли за весь период 2 687 человек, из них за последние сутки – семеро. Коечный фонд занят на 95%, идет развёртывание новых коек."Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция - 365 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 9 пациентов на инвазивном аппарате ИВЛ, 107 пациентов на неинвазивном аппарате ИВЛ, 249 пациентов на кислородной поддержке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753523805.html

https://ria.ru/20211008/distantsionka-1753742911.html

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