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В России захотели штрафовать антипрививочников
В России предложили штрафовать за уклонение от вакцинации - РИА Новости, 11.10.2021
В России захотели штрафовать антипрививочников
Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в эфире РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:49
2021-10-11T12:37
распространение коронавируса
общество
российская академия наук
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр лукашев
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".Ученый напомнил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться лишь усугубляет положение. По его словам, лечение одного больного COVID-19 обходится примерно в 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить порядка полумиллиона."В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения", — отметил Лукашев.Наиболее оптимальным решением было бы штрафовать отказывающихся от вакцинации на пять тысяч рублей ежемесячно, считает вирусолог. В первую очередь такая мера, по его словам, нужна для тех, кто находится в группе риска.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Как отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее большинство пациентов в стационарах — непривитые.
https://ria.ru/20211008/beremennye-1753608132.html
https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753914178.html
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общество, российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр лукашев, михаил мурашко
11:49 11.10.2021 (обновлено: 12:37 11.10.2021)
 
В России предложили штрафовать за уклонение от вакцинации

Вирусолог РАН Лукашев призвал ежемесячно штрафовать за уклонение от вакцинации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Ученый напомнил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться лишь усугубляет положение. По его словам, лечение одного больного COVID-19 обходится примерно в 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить порядка полумиллиона.
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"В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения", — отметил Лукашев.
Наиболее оптимальным решением было бы штрафовать отказывающихся от вакцинации на пять тысяч рублей ежемесячно, считает вирусолог. В первую очередь такая мера, по его словам, нужна для тех, кто находится в группе риска.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Как отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее большинство пациентов в стационарах — непривитые.
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