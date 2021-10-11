https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753976301.html

В России захотели штрафовать антипрививочников

В России предложили штрафовать за уклонение от вакцинации - РИА Новости, 11.10.2021

В России захотели штрафовать антипрививочников

Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в эфире РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:49

2021-10-11T11:49

2021-10-11T12:37

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".Ученый напомнил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться лишь усугубляет положение. По его словам, лечение одного больного COVID-19 обходится примерно в 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить порядка полумиллиона."В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения", — отметил Лукашев.Наиболее оптимальным решением было бы штрафовать отказывающихся от вакцинации на пять тысяч рублей ежемесячно, считает вирусолог. В первую очередь такая мера, по его словам, нужна для тех, кто находится в группе риска.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Как отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее большинство пациентов в стационарах — непривитые.

https://ria.ru/20211008/beremennye-1753608132.html

https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753914178.html

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