https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753974038.html

В России за сутки от COVID-19 умерли 957 человек

В России за сутки от COVID-19 умерли 957 человек - РИА Новости, 11.10.2021

В России за сутки от COVID-19 умерли 957 человек

За сутки в России подтверждены 957 смертей с COVID-19, за все время — 217 372, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:32

2021-10-11T11:32

2021-10-11T11:59

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 957 смертей с COVID-19, за все время — 217 372, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 957 смертей... За весь период по России умерло 217 372 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 63, Свердловской области — 42.

https://ria.ru/20211008/smertnost-1753601429.html

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2021

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