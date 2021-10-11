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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753974038.html
В России за сутки от COVID-19 умерли 957 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 957 человек - РИА Новости, 11.10.2021
В России за сутки от COVID-19 умерли 957 человек
За сутки в России подтверждены 957 смертей с COVID-19, за все время — 217 372, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:32
2021-10-11T11:59
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 957 смертей с COVID-19, за все время — 217 372, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 957 смертей... За весь период по России умерло 217 372 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 63, Свердловской области — 42.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 11.10.2021 (обновлено: 11:59 11.10.2021)
 
В России за сутки от COVID-19 умерли 957 человек

В России за сутки от COVID-19 умерли 957 человек, за все время — 217 372

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 957 смертей с COVID-19, за все время — 217 372, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 957 смертей... За весь период по России умерло 217 372 человека", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 63, Свердловской области — 42.
Медицинский сотрудник у входа в красную зону больницы - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 02:15Распространение коронавируса
Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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