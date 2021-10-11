https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753974038.html
В России за сутки от COVID-19 умерли 957 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 957 человек - РИА Новости, 11.10.2021
В России за сутки от COVID-19 умерли 957 человек
За сутки в России подтверждены 957 смертей с COVID-19, за все время — 217 372, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:32
2021-10-11T11:32
2021-10-11T11:59
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 957 смертей с COVID-19, за все время — 217 372, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 957 смертей... За весь период по России умерло 217 372 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 63, Свердловской области — 42.
https://ria.ru/20211008/smertnost-1753601429.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 11.10.2021 (обновлено: 11:59 11.10.2021)
В России за сутки от COVID-19 умерли 957 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 957 человек, за все время — 217 372