https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753940799.html

Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19

Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19

COVID-19 у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, а также вымыл руки и лицо... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T06:07

2021-10-11T06:07

2021-10-11T06:07

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. COVID-19 у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, а также вымыл руки и лицо. Соответствующую информацию сообщили РИА Новости врачи Роспотребнадзора.В Роспотребнадзоре также уточнили, что, как правило, тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.Физические нагрузкиРанее стало известно, что регулярные физические нагрузки помогают легче перенести коронавирус, об этом говорится в исследовании "Фитнес vs Corona", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Те, кто тренируется регулярно (не реже двух раз в неделю), на 25% реже болеют COVID, чем те, кто бросил тренироваться с марта. Регулярные тренировки помогают легче перенести COVID в 49% случаев", - отмечается в сообщении по результатам исследования.Порядка 85% респондентов сообщили, что не болели коронавирусом, 15% сказали, что переболели им. В свою очередь среди перенесших коронавирус респондентов тяжело болевших было больше среди тех, кто не тренируется, чем среди тренирующихся регулярно.Главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров, в свою очередь, в интервью РИА Новости также отметил, что для профилактики коронавируса полезна физическая активность."Очень важно сохранять физическую активность, например прогулки на свежем воздухе или бег. Безусловно, важным является соблюдение здорового образа жизни и здоровое питание", — сказал он.Заров также обратил внимание на необходимость правильно использовать маски и респираторы."Осенняя встреча"Осень — самое неудачное время для встречи с коронавирусом, заявил ранее в интервью радио Sputnik инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.Он отметил, что подъем заболеваемости COVID-19 совпал в России с традиционным для осени ростом числа пациентов с гриппом и другими респираторными инфекциями.По его словам, особенно опасна такая ситуация для людей, которые еще не сделали прививку.По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире зафиксировали более 236 миллионов случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни 4,8 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии

https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753914178.html

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753448098.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии