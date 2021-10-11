https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753940799.html
Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
COVID-19 у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, а также вымыл руки и лицо... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T06:07
2021-10-11T06:07
2021-10-11T06:07
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. COVID-19 у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, а также вымыл руки и лицо. Соответствующую информацию сообщили РИА Новости врачи Роспотребнадзора.В Роспотребнадзоре также уточнили, что, как правило, тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.Физические нагрузкиРанее стало известно, что регулярные физические нагрузки помогают легче перенести коронавирус, об этом говорится в исследовании "Фитнес vs Corona", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Те, кто тренируется регулярно (не реже двух раз в неделю), на 25% реже болеют COVID, чем те, кто бросил тренироваться с марта. Регулярные тренировки помогают легче перенести COVID в 49% случаев", - отмечается в сообщении по результатам исследования.Порядка 85% респондентов сообщили, что не болели коронавирусом, 15% сказали, что переболели им. В свою очередь среди перенесших коронавирус респондентов тяжело болевших было больше среди тех, кто не тренируется, чем среди тренирующихся регулярно.Главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров, в свою очередь, в интервью РИА Новости также отметил, что для профилактики коронавируса полезна физическая активность."Очень важно сохранять физическую активность, например прогулки на свежем воздухе или бег. Безусловно, важным является соблюдение здорового образа жизни и здоровое питание", — сказал он.Заров также обратил внимание на необходимость правильно использовать маски и респираторы."Осенняя встреча"Осень — самое неудачное время для встречи с коронавирусом, заявил ранее в интервью радио Sputnik инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.Он отметил, что подъем заболеваемости COVID-19 совпал в России с традиционным для осени ростом числа пациентов с гриппом и другими респираторными инфекциями.По его словам, особенно опасна такая ситуация для людей, которые еще не сделали прививку.По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире зафиксировали более 236 миллионов случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни 4,8 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. COVID-19
у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, а также вымыл руки и лицо. Соответствующую информацию сообщили РИА Новости врачи Роспотребнадзора
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"В организм попадет меньшая доза (вируса - ред.), и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее", - пояснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
В Роспотребнадзоре также уточнили, что, как правило, тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.
Физические нагрузки
Ранее стало известно, что регулярные физические нагрузки помогают легче перенести коронавирус, об этом говорится в исследовании "Фитнес vs Corona", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Те, кто тренируется регулярно (не реже двух раз в неделю), на 25% реже болеют COVID, чем те, кто бросил тренироваться с марта. Регулярные тренировки помогают легче перенести COVID в 49% случаев", - отмечается в сообщении по результатам исследования.
Порядка 85% респондентов сообщили, что не болели коронавирусом, 15% сказали, что переболели им. В свою очередь среди перенесших коронавирус респондентов тяжело болевших было больше среди тех, кто не тренируется, чем среди тренирующихся регулярно.
Главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров, в свою очередь, в интервью РИА Новости также отметил, что для профилактики коронавируса полезна физическая активность.
"Очень важно сохранять физическую активность, например прогулки на свежем воздухе или бег. Безусловно, важным является соблюдение здорового образа жизни и здоровое питание", — сказал он.
Заров также обратил внимание на необходимость правильно использовать маски и респираторы.
"Осенняя встреча"
Осень — самое неудачное время для встречи с коронавирусом, заявил ранее в интервью радио Sputnik инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.
Он отметил, что подъем заболеваемости COVID-19 совпал в России с традиционным для осени ростом числа пациентов с гриппом и другими респираторными инфекциями.
По его словам, особенно опасна такая ситуация для людей, которые еще не сделали прививку.
По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире зафиксировали более 236 миллионов случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни 4,8 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии