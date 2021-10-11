Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753940799.html
Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
COVID-19 у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, а также вымыл руки и лицо... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T06:07
2021-10-11T06:07
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737085961_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_b775d1ef88902cb60cc35714f239e2e1.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. COVID-19 у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, а также вымыл руки и лицо. Соответствующую информацию сообщили РИА Новости врачи Роспотребнадзора.В Роспотребнадзоре также уточнили, что, как правило, тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.Физические нагрузкиРанее стало известно, что регулярные физические нагрузки помогают легче перенести коронавирус, об этом говорится в исследовании "Фитнес vs Corona", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Те, кто тренируется регулярно (не реже двух раз в неделю), на 25% реже болеют COVID, чем те, кто бросил тренироваться с марта. Регулярные тренировки помогают легче перенести COVID в 49% случаев", - отмечается в сообщении по результатам исследования.Порядка 85% респондентов сообщили, что не болели коронавирусом, 15% сказали, что переболели им. В свою очередь среди перенесших коронавирус респондентов тяжело болевших было больше среди тех, кто не тренируется, чем среди тренирующихся регулярно.Главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров, в свою очередь, в интервью РИА Новости также отметил, что для профилактики коронавируса полезна физическая активность."Очень важно сохранять физическую активность, например прогулки на свежем воздухе или бег. Безусловно, важным является соблюдение здорового образа жизни и здоровое питание", — сказал он.Заров также обратил внимание на необходимость правильно использовать маски и респираторы."Осенняя встреча"Осень — самое неудачное время для встречи с коронавирусом, заявил ранее в интервью радио Sputnik инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.Он отметил, что подъем заболеваемости COVID-19 совпал в России с традиционным для осени ростом числа пациентов с гриппом и другими респираторными инфекциями.По его словам, особенно опасна такая ситуация для людей, которые еще не сделали прививку.По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире зафиксировали более 236 миллионов случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни 4,8 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии
https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753914178.html
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753448098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737085961_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_46c7a9f6a0911eeed3bd5c40aee89796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:07 11.10.2021
 
Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19

В Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус легче перенесет полоскавший горло пациент

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. COVID-19 у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, а также вымыл руки и лицо. Соответствующую информацию сообщили РИА Новости врачи Роспотребнадзора.
"В организм попадет меньшая доза (вируса - ред.), и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее", - пояснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
В Роспотребнадзоре также уточнили, что, как правило, тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Физические нагрузки

Ранее стало известно, что регулярные физические нагрузки помогают легче перенести коронавирус, об этом говорится в исследовании "Фитнес vs Corona", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Те, кто тренируется регулярно (не реже двух раз в неделю), на 25% реже болеют COVID, чем те, кто бросил тренироваться с марта. Регулярные тренировки помогают легче перенести COVID в 49% случаев", - отмечается в сообщении по результатам исследования.
Порядка 85% респондентов сообщили, что не болели коронавирусом, 15% сказали, что переболели им. В свою очередь среди перенесших коронавирус респондентов тяжело болевших было больше среди тех, кто не тренируется, чем среди тренирующихся регулярно.
Дезинфекция автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 19:40Распространение коронавируса
В ВОЗ заявили о прохождении 60% пути в борьбе с коронавирусом
Главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров, в свою очередь, в интервью РИА Новости также отметил, что для профилактики коронавируса полезна физическая активность.
"Очень важно сохранять физическую активность, например прогулки на свежем воздухе или бег. Безусловно, важным является соблюдение здорового образа жизни и здоровое питание", — сказал он.
Заров также обратил внимание на необходимость правильно использовать маски и респираторы.

"Осенняя встреча"

Осень — самое неудачное время для встречи с коронавирусом, заявил ранее в интервью радио Sputnik инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.
Он отметил, что подъем заболеваемости COVID-19 совпал в России с традиционным для осени ростом числа пациентов с гриппом и другими респираторными инфекциями.
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 08:19Распространение коронавируса
Эксперт: штамм "дельта" может оказаться последним вариантом коронавируса
По его словам, особенно опасна такая ситуация для людей, которые еще не сделали прививку.
По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире зафиксировали более 236 миллионов случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни 4,8 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:08В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
13:06Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
13:05Путин проведет международный телефонный разговор
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
12:44Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
12:43На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке
12:40Правительство расширит финансирование программы субсидий авиаперевозок
12:37В России упростили подключение дачных участков к электросетям
Лента новостейМолния