20:23 11.10.2021 (обновлено: 23:00 11.10.2021)
Путин, Макрон и Меркель обсудили конфликт на Украине
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "Пробуксовка" с урегулированием гражданского конфликта на юго-востоке Украины вызывает озабоченность, заявили во время телефонного разговора Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Лидеры отметили, что Минские соглашения остаются "безальтернативной основой" решения ситуации в Донбассе.
Путин "дал принципиальную оценку" политике Киева, который "упорно уклоняется" от выполнения обязательств по минским договоренностям, а также по решениям саммитов "нормандской четверки".
"С учетом складывающегося непростого положения дел <...> лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки", — говорится в сообщении.
Главы МИД России, Германии и Франции будут прорабатывать возможности и предпосылки организации саммита. Как отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, министров иностранных дел попросят в ближайшее время встретиться по этому поводу. Он не уточнил, касается ли это и руководителя украинского дипведомства.
В понедельник Меркель и Макрон также провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Конфликт в Донбассе
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются. В июле прошлого года в силу также вступил всеобъемлющий режим перемирия, однако с февраля бои ужесточились.
В Москве выражали беспокойство из-за обострения конфликта. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.