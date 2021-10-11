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Путин, Макрон и Меркель обсудили конфликт на Украине
Путин, Макрон и Меркель обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 11.10.2021
Путин, Макрон и Меркель обсудили конфликт на Украине
"Пробуксовка" с урегулированием гражданского конфликта на юго-востоке Украины вызывает озабоченность, заявили во время телефонного разговора Владимир Путин,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T20:23
2021-10-11T23:00
в мире
германия
франция
владимир путин
ангела меркель
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "Пробуксовка" с урегулированием гражданского конфликта на юго-востоке Украины вызывает озабоченность, заявили во время телефонного разговора Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.Лидеры отметили, что Минские соглашения остаются "безальтернативной основой" решения ситуации в Донбассе."Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", — говорится в сообщении пресс-службы президента России.Путин "дал принципиальную оценку" политике Киева, который "упорно уклоняется" от выполнения обязательств по минским договоренностям, а также по решениям саммитов "нормандской четверки".Главы МИД России, Германии и Франции будут прорабатывать возможности и предпосылки организации саммита. Как отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, министров иностранных дел попросят в ближайшее время встретиться по этому поводу. Он не уточнил, касается ли это и руководителя украинского дипведомства.В понедельник Меркель и Макрон также провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются. В июле прошлого года в силу также вступил всеобъемлющий режим перемирия, однако с февраля бои ужесточились.В Москве выражали беспокойство из-за обострения конфликта. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.
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в мире, германия, франция, владимир путин, ангела меркель, эммануэль макрон, россия
20:23 11.10.2021 (обновлено: 23:00 11.10.2021)
 

Путин, Макрон и Меркель обсудили конфликт на Украине

© AFP 2021 / Anatolii StepanovУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения возле Донецка
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения возле Донецка - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AFP 2021 / Anatolii Stepanov
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "Пробуксовка" с урегулированием гражданского конфликта на юго-востоке Украины вызывает озабоченность, заявили во время телефонного разговора Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Лидеры отметили, что Минские соглашения остаются "безальтернативной основой" решения ситуации в Донбассе.
"Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", — говорится в сообщении пресс-службы президента России.
Путин "дал принципиальную оценку" политике Киева, который "упорно уклоняется" от выполнения обязательств по минским договоренностям, а также по решениям саммитов "нормандской четверки".

"С учетом складывающегося непростого положения дел <...> лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки", — говорится в сообщении.

Главы МИД России, Германии и Франции будут прорабатывать возможности и предпосылки организации саммита. Как отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, министров иностранных дел попросят в ближайшее время встретиться по этому поводу. Он не уточнил, касается ли это и руководителя украинского дипведомства.
В понедельник Меркель и Макрон также провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Конфликт в Донбассе

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются. В июле прошлого года в силу также вступил всеобъемлющий режим перемирия, однако с февраля бои ужесточились.
В Москве выражали беспокойство из-за обострения конфликта. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреГерманияФранцияВладимир ПутинАнгела МеркельЭммануэль МакронРоссия
 
 
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