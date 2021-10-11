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Муж рязанской журналистки получил семь лет колонии за ее убийство
Муж рязанской журналистки получил семь лет колонии за ее убийство - РИА Новости, 11.10.2021
Муж рязанской журналистки получил семь лет колонии за ее убийство
Суд приговорил мужа убитой в Рязани журналистки Жанны Шепляковой к семи годам колонии строгого режима и компенсации морального вреда брату погибшей, сообщили... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T20:04
2021-10-11T20:04
происшествия
рязань
тверская область
лайф
жанна шеплякова
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РЯЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Суд приговорил мужа убитой в Рязани журналистки Жанны Шепляковой к семи годам колонии строгого режима и компенсации морального вреда брату погибшей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.Тело главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Шепляковой с множественными колото-резаными ранами было найдено 15 января в рязанской квартире, где она проживала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором заподозрили мужа погибшей. По данным регионального СУСК, после убийства мужчина забрал детей и выехал в Тверскую область, где он написал явку с повинной и был задержан. Журналистку похоронили на ее родине в городе Белый Тверской области 19 января. Следствием было установлено, что между супругами неоднократно происходили ссоры на почве ревности, в последние месяцы они проживали раздельно, планировали расторжение брака."Ему назначили семь лет колонии строгого режима и компенсацию морального вреда брату погибшей 1 миллион рублей", - сообщили в СУСК по региону, уточнив, что решение суда пока не вступило в законную силу.
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происшествия, рязань, тверская область, лайф, жанна шеплякова
20:04 11.10.2021
 
Муж рязанской журналистки получил семь лет колонии за ее убийство

Муж рязанской журналистки Шепляковой получил семь лет колонии строго режима за ее убийство

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РЯЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Суд приговорил мужа убитой в Рязани журналистки Жанны Шепляковой к семи годам колонии строгого режима и компенсации морального вреда брату погибшей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
Тело главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Шепляковой с множественными колото-резаными ранами было найдено 15 января в рязанской квартире, где она проживала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором заподозрили мужа погибшей. По данным регионального СУСК, после убийства мужчина забрал детей и выехал в Тверскую область, где он написал явку с повинной и был задержан. Журналистку похоронили на ее родине в городе Белый Тверской области 19 января. Следствием было установлено, что между супругами неоднократно происходили ссоры на почве ревности, в последние месяцы они проживали раздельно, планировали расторжение брака.
"Ему назначили семь лет колонии строгого режима и компенсацию морального вреда брату погибшей 1 миллион рублей", - сообщили в СУСК по региону, уточнив, что решение суда пока не вступило в законную силу.
Кадры у школы в Махачкале, где девятиклассник зарезал другого ученика - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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ПроисшествияРязаньТверская областьЛайфЖанна Шеплякова
 
 
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