https://ria.ru/20211011/kitay-1753952616.html

На севере Китая автобус с 51 пассажиром упал в реку

На севере Китая автобус с 51 пассажиром упал в реку - РИА Новости, 11.10.2021

На севере Китая автобус с 51 пассажиром упал в реку

Тринадцать человек числятся пропавшими без вести после того, как автобус упал в реку в китайской северной провинции Хэбэй, сообщает в понедельник Центральное... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:30

2021-10-11T09:30

2021-10-11T09:31

в мире

китай

шицзячжуан

хэбэй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/48/1500304844_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_0433cd00db0451a2dcde04e5f9c0cbec.jpg

ПЕКИН, 11 окт - РИА Новости. Тринадцать человек числятся пропавшими без вести после того, как автобус упал в реку в китайской северной провинции Хэбэй, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.Авария произошла в понедельник утром около 07.00 (02.00 мск) в уезде Пиншань городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй, когда служебный автобус компании Jingye, перевозивший рабочих, по пока не установленной причине упал в реку.Власти оперативно организовали спасательную операцию, однако на данный момент удалось спасти только 38 человек из 51 находившегося в автобусе на момент аварии.Поисково-спасательная операция продолжается.

https://ria.ru/20211006/derevo-1753362273.html

китай

шицзячжуан

хэбэй

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, шицзячжуан, хэбэй