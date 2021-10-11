https://ria.ru/20211011/kitay-1753952616.html
На севере Китая автобус с 51 пассажиром упал в реку
На севере Китая автобус с 51 пассажиром упал в реку - РИА Новости, 11.10.2021
На севере Китая автобус с 51 пассажиром упал в реку
Тринадцать человек числятся пропавшими без вести после того, как автобус упал в реку в китайской северной провинции Хэбэй, сообщает в понедельник Центральное... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:30
2021-10-11T09:30
2021-10-11T09:31
в мире
китай
шицзячжуан
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ПЕКИН, 11 окт - РИА Новости. Тринадцать человек числятся пропавшими без вести после того, как автобус упал в реку в китайской северной провинции Хэбэй, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.Авария произошла в понедельник утром около 07.00 (02.00 мск) в уезде Пиншань городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй, когда служебный автобус компании Jingye, перевозивший рабочих, по пока не установленной причине упал в реку.Власти оперативно организовали спасательную операцию, однако на данный момент удалось спасти только 38 человек из 51 находившегося в автобусе на момент аварии.Поисково-спасательная операция продолжается.
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в мире, китай, шицзячжуан, хэбэй
09:30 11.10.2021 (обновлено: 09:31 11.10.2021)
На севере Китая автобус с 51 пассажиром упал в реку
На севере Китая автобус с 51 пассажиром упал в реку, без вести пропали 13 человек