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https://ria.ru/20211011/khakasiya-1753948345.html
Хакасия введет ограничения на посещение некоторых организаций
Хакасия введет ограничения на посещение некоторых организаций - РИА Новости, 11.10.2021
Хакасия введет ограничения на посещение некоторых организаций
Посещение некоторых организаций в Хакасии будет возможно только по сертификату о вакцинации от COVID-19, сообщил глава региона Валентин Коновалов во время... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T08:51
2021-10-11T10:07
распространение коронавируса
общество
республика хакасия
валентин коновалов
коронавирус в россии
новости - туризм
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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Посещение некоторых организаций в Хакасии будет возможно только по сертификату о вакцинации от COVID-19, сообщил глава региона Валентин Коновалов во время прямого эфира в социальной сети "Вконтакте"."На штабе принято решение изменить 102 постановление. Будет введено определенное ужесточение. В частности, в учреждениях общепита, культуры, спортивных учреждениях и некоторых других местах, где идет скопление граждан, теперь посещение будет только по сертификату о вакцинации, либо, что человек в течение полугода переболел", - сообщил Коновалов.Он отметил, что ситуация в республике очень сложная – в республике 1286 коек развернуто и коечный фонд расширяется. При этом свободными остаются чуть более 100 коек.Ранее власти Хакасии заявляли о намерении ввести вход в учреждения культуры, фитнес-клубы и бассейны по сертификатам о вакцинации или справкам о перенесенном заболевании COVID-19.Также в пятницу власти региона сообщили, что жители старше 60 лет, которые поставят первый компонент вакцины с 11 октября до 1 ноября, получат по 500 рублей. Управления соцподдержки помогут районным и городским больницам составить списки жителей и обеспечат подвоз на вакцинацию. Также власти намерены рекомендовать работодателям давать сотрудникам, поставившим прививку до 1 ноября, отгулы до и после вакцинации.В правительстве уточнили, что до достижения планки в 80% коллективного иммунитета в республике осталось привить 144 тысячи человек. Озвученные меры позволят ускорить создание коллективного иммунитета. Также в правительстве напомнили, что накануне федеральный штаб поставил перед регионами задачу сформировать к 1 ноября коллективный иммунитет в 80%. Субъекты, достигнувшие этого показателя, будут материально поощрены на пять миллиардов рублей.
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общество, республика хакасия, валентин коновалов, коронавирус в россии, новости - туризм
08:51 11.10.2021 (обновлено: 10:07 11.10.2021)
 
Хакасия введет ограничения на посещение некоторых организаций

В Хакасии введут ограничения на посещение некоторых организаций для непривитых

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Посещение некоторых организаций в Хакасии будет возможно только по сертификату о вакцинации от COVID-19, сообщил глава региона Валентин Коновалов во время прямого эфира в социальной сети "Вконтакте".
"На штабе принято решение изменить 102 постановление. Будет введено определенное ужесточение. В частности, в учреждениях общепита, культуры, спортивных учреждениях и некоторых других местах, где идет скопление граждан, теперь посещение будет только по сертификату о вакцинации, либо, что человек в течение полугода переболел", - сообщил Коновалов.
Он отметил, что ситуация в республике очень сложная – в республике 1286 коек развернуто и коечный фонд расширяется. При этом свободными остаются чуть более 100 коек.
Ранее власти Хакасии заявляли о намерении ввести вход в учреждения культуры, фитнес-клубы и бассейны по сертификатам о вакцинации или справкам о перенесенном заболевании COVID-19.
Также в пятницу власти региона сообщили, что жители старше 60 лет, которые поставят первый компонент вакцины с 11 октября до 1 ноября, получат по 500 рублей. Управления соцподдержки помогут районным и городским больницам составить списки жителей и обеспечат подвоз на вакцинацию. Также власти намерены рекомендовать работодателям давать сотрудникам, поставившим прививку до 1 ноября, отгулы до и после вакцинации.
В правительстве уточнили, что до достижения планки в 80% коллективного иммунитета в республике осталось привить 144 тысячи человек. Озвученные меры позволят ускорить создание коллективного иммунитета. Также в правительстве напомнили, что накануне федеральный штаб поставил перед регионами задачу сформировать к 1 ноября коллективный иммунитет в 80%. Субъекты, достигнувшие этого показателя, будут материально поощрены на пять миллиардов рублей.
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