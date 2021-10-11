https://ria.ru/20211011/khakasiya-1753948345.html

Хакасия введет ограничения на посещение некоторых организаций

Хакасия введет ограничения на посещение некоторых организаций - РИА Новости, 11.10.2021

Хакасия введет ограничения на посещение некоторых организаций

Посещение некоторых организаций в Хакасии будет возможно только по сертификату о вакцинации от COVID-19, сообщил глава региона Валентин Коновалов во время... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T08:51

2021-10-11T08:51

2021-10-11T10:07

распространение коронавируса

общество

республика хакасия

валентин коновалов

коронавирус в россии

новости - туризм

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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Посещение некоторых организаций в Хакасии будет возможно только по сертификату о вакцинации от COVID-19, сообщил глава региона Валентин Коновалов во время прямого эфира в социальной сети "Вконтакте"."На штабе принято решение изменить 102 постановление. Будет введено определенное ужесточение. В частности, в учреждениях общепита, культуры, спортивных учреждениях и некоторых других местах, где идет скопление граждан, теперь посещение будет только по сертификату о вакцинации, либо, что человек в течение полугода переболел", - сообщил Коновалов.Он отметил, что ситуация в республике очень сложная – в республике 1286 коек развернуто и коечный фонд расширяется. При этом свободными остаются чуть более 100 коек.Ранее власти Хакасии заявляли о намерении ввести вход в учреждения культуры, фитнес-клубы и бассейны по сертификатам о вакцинации или справкам о перенесенном заболевании COVID-19.Также в пятницу власти региона сообщили, что жители старше 60 лет, которые поставят первый компонент вакцины с 11 октября до 1 ноября, получат по 500 рублей. Управления соцподдержки помогут районным и городским больницам составить списки жителей и обеспечат подвоз на вакцинацию. Также власти намерены рекомендовать работодателям давать сотрудникам, поставившим прививку до 1 ноября, отгулы до и после вакцинации.В правительстве уточнили, что до достижения планки в 80% коллективного иммунитета в республике осталось привить 144 тысячи человек. Озвученные меры позволят ускорить создание коллективного иммунитета. Также в правительстве напомнили, что накануне федеральный штаб поставил перед регионами задачу сформировать к 1 ноября коллективный иммунитет в 80%. Субъекты, достигнувшие этого показателя, будут материально поощрены на пять миллиардов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/pnevmoniya-1753887981.html

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика хакасия, валентин коновалов, коронавирус в россии, новости - туризм