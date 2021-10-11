https://ria.ru/20211011/kazn-1753970271.html

В РПЦ объяснили церковное отношение к проблеме смертной казни

В РПЦ объяснили церковное отношение к проблеме смертной казни - РИА Новости, 11.10.2021

В РПЦ объяснили церковное отношение к проблеме смертной казни

В Русской православной церкви считают отмену смертной казни вопросом, который должен решаться в каждом конкретном государстве, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:14

2021-10-11T11:14

2021-10-11T11:14

религия

русская православная церковь

московский патриархат

вахтанг кипшидзе

россия

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Русской православной церкви считают отмену смертной казни вопросом, который должен решаться в каждом конкретном государстве, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Всемирный день борьбы со смертной казнью (World Day Against the Death Penalty) отмечается 10 октября ежегодно с 2003 года, учрежден Всемирной коалицией по запрету смертной казни, в которую входят более 135 правозащитных организаций, в том числе "Международная амнистия" (Amnesty International), а также ассоциации адвокатов, профсоюзы, местные и региональные органы власти, объединившиеся, чтобы избавить мир от смертной казни.Смертная казнь в России не применяется с 1996 года."Среди христиан во всем мире есть разные мнения по вопросу отмены смертной казни. Это связано с тем, что в церковном предании, учении Церкви, нет запрета на смертную казнь. Поэтому отмена смертной казни – вопрос к рассмотрению в каждой конкретной стране, который решается в диалоге государства и общества", - сказал Кипшидзе.Он также отметил, что в РПЦ приветствуют фактическую отмену смертной казни в России в 1996 году. "Решение отменить смертную казнь, фактически принятое в нашей стране – правильное. Считаем также, что отмена смертной казни дает возможность священникам, тюремным капелланам, работать с осужденными пожизненно, и это иногда приводит к их раскаянию. Лично я убеждён, что неотвратимость наказания и безопасность законопослушных граждан можно обеспечить, не прибегая к смертной казни", - сказал представитель Церкви.По словам Кипшидзе, вопрос о возвращении смертной казни обостряется в обществе в случаях, когда совершивший тяжкое преступление человек вышел на свободу - и вновь совершил убийство или другое тяжкое преступление. "В этом случае считаю, что позиция Церкви должна быть строгой: человек, который представляет опасность для жизни и безопасности окружающих, должен проводить в изоляции столько, сколько необходимо, в том числе всю жизнь", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211010/kazn-1753900981.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/1753871288.html

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русская православная церковь, московский патриархат, вахтанг кипшидзе, россия