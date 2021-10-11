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Алар Карис официально вступил в должность президента Эстонии

Алар Карис официально вступил в должность президента Эстонии - РИА Новости, 11.10.2021

Алар Карис официально вступил в должность президента Эстонии

Новый президент Эстонии Алар Карис в понедельник принес присягу в парламенте и официально вступил в должность, сообщила пресс-служба парламента балтийской... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:21

2021-10-11T15:21

2021-10-11T15:21

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Новый президент Эстонии Алар Карис в понедельник принес присягу в парламенте и официально вступил в должность, сообщила пресс-служба парламента балтийской республики.Покидающая пост президента Керсти Кальюлайд выступила с речью перед парламентариями. Она занимала президентский пост с 2016 года и не стала баллотироваться на второй срок. Кальюлайд поздравила Кариса и пожелала ему успехов в работе."Вступая в должность президента Эстонии я, Алар Карис, клятвенно заверяю, что буду отстаивать конституцию и законы Эстонской Республики, по справедливости использовать данную мне власть, верой и правдой исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности во имя блага народа Эстонии", - сказал Карис. Затем президент принял из рук Кальюлайд символ государственной власти - президентскую цепь.Директор Эстонского национального музея Алар Карис был единственным кандидатом на пост главы государства. 31 августа он был избран президентом Эстонии во втором туре голосования в парламенте. Для избрания кандидату было необходимо получить голоса не менее двух третей народных избранников, то есть 68 голосов из 101. За избрание Кариса проголосовали 72 депутата.Вечером в Кадриоргском художественном музее состоится президентский прием для членов правительства, высокопоставленных чиновников и дипломатического корпуса. Также на прием позвали прежних президентов Тоомаса Хендрика Ильвеса и Арнольда Рюйтеля с супругами. На приеме с речами выступят Карис, спикер парламента Юри Ратас и премьер-министр Кая Каллас.Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. В 1981 году закончил ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах в Германии, Великобритании и Нидерландов. С 1999 года является профессором Тартуского университета. В 2003-2007 годах был ректором Эстонского университета естественных наук, а в 2007-2012 годах - ректором Тартуского университета. В марте 2013 года парламент назначил Кариса государственным контролером.В октябре 2017 года он был избран директором Эстонского национального музея. Его жена Сирье Карис ранее была директором Эстонского исторического музея, а с 2018 года - директор Тартуского городского музея. У них двое сыновей и дочь.

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/estoniya-1748195037.html

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в мире, эстония, керсти кальюлайд, юри ратас, алар карис