https://ria.ru/20211011/karera-1753942112.html

Аналитики Сколково выяснили, что мешает женщинам в построении карьеры

Аналитики Сколково выяснили, что мешает женщинам в построении карьеры - РИА Новости, 11.10.2021

Аналитики Сколково выяснили, что мешает женщинам в построении карьеры

Женщинам в бизнесе в построении карьеры мешают не внешние причины, а внутренние барьеры и необходимость совмещать работу с заботой о семье, говорится в... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T07:09

2021-10-11T07:09

2021-10-11T07:09

работа

сколково

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582090088_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_6b641dbd63472208d54f350cf7190d97.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Женщинам в бизнесе в построении карьеры мешают не внешние причины, а внутренние барьеры и необходимость совмещать работу с заботой о семье, говорится в исследовании бизнес-школы Сколково, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В ходе исследования в сентябре 2021 года были изучены мнения 900 женщин-руководителей и предпринимателей.Так, среди основных сложностей в карьере и развитии из прошлого опыта респондентки назвали совмещение заботы о детях и семье с работой (46%), нехватку собственных навыков и компетенций (43%), а также неуверенность в себе и собственных силах (43%).

https://ria.ru/20211011/zhenschiny-1753940164.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа, сколково, россия