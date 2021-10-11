https://ria.ru/20211011/karera-1753942112.html
Аналитики Сколково выяснили, что мешает женщинам в построении карьеры
Аналитики Сколково выяснили, что мешает женщинам в построении карьеры - РИА Новости, 11.10.2021
Аналитики Сколково выяснили, что мешает женщинам в построении карьеры
Женщинам в бизнесе в построении карьеры мешают не внешние причины, а внутренние барьеры и необходимость совмещать работу с заботой о семье, говорится в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T07:09
2021-10-11T07:09
2021-10-11T07:09
работа
сколково
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Женщинам в бизнесе в построении карьеры мешают не внешние причины, а внутренние барьеры и необходимость совмещать работу с заботой о семье, говорится в исследовании бизнес-школы Сколково, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В ходе исследования в сентябре 2021 года были изучены мнения 900 женщин-руководителей и предпринимателей.Так, среди основных сложностей в карьере и развитии из прошлого опыта респондентки назвали совмещение заботы о детях и семье с работой (46%), нехватку собственных навыков и компетенций (43%), а также неуверенность в себе и собственных силах (43%).
https://ria.ru/20211011/zhenschiny-1753940164.html
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работа, сколково, россия
Аналитики Сколково выяснили, что мешает женщинам в построении карьеры
В Сколково выяснили, что внутренние барьеры мешают женщинам в построении карьеры
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Женщинам в бизнесе в построении карьеры мешают не внешние причины, а внутренние барьеры и необходимость совмещать работу с заботой о семье, говорится в исследовании бизнес-школы Сколково, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В ходе исследования в сентябре 2021 года были изучены мнения 900 женщин-руководителей и предпринимателей.
"Женщинам-руководителям и предпринимателям в развитии в первую очередь мешают не внешние причины (гендерные стереотипы о женщинах в руководстве или препятствия со стороны мужчин-руководителей), а внутренние барьеры и необходимость совмещать работу с заботами о семье и детях", - выяснили авторы исследования.
Так, среди основных сложностей в карьере и развитии из прошлого опыта респондентки назвали совмещение заботы о детях и семье с работой (46%), нехватку собственных навыков и компетенций (43%), а также неуверенность в себе и собственных силах (43%).