Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/kanikuly-1754106445.html
Севастопольским школьникам из-за коронавируса продлили каникулы
Севастопольским школьникам из-за коронавируса продлили каникулы - РИА Новости, 11.10.2021
Севастопольским школьникам из-за коронавируса продлили каникулы
Каникулы для школьников Севастополя из-за сложной ситуации с коронавирусом продлятся три недели вместо одной, начавшись с 18 октября, сообщил глава региона... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T21:46
2021-10-11T21:46
распространение коронавируса
общество
севастополь
михаил развожаев
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Каникулы для школьников Севастополя из-за сложной ситуации с коронавирусом продлятся три недели вместо одной, начавшись с 18 октября, сообщил глава региона Михаил Развожаев.Посещение всех общественных мест в Севастополе с 15 октября будет возможно исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста, сообщил ранее решение штаба по коронавирусу Развожаев."Досрочное начало осенних каникул с 18 октября вместо 25 октября, чтобы разобщить коллективы. И 8 ноября они вернутся все на занятия… У нас разрыв будет три недели", - сказал в ходе заседания оперативного штаба по эпидобстановке Развожаев.Кроме того, решено разрешать допуск к работе с детьми только вакцинированных педагогов или преподавателей со справкой о наличии антител или еженедельным отрицательным ПЦР-тестом. Решением штаба с 15 октября руководители предприятий и учреждений должны перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционную форму работы. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в городе продлен штабом до 1 декабря 2021 года.По состоянию на 11 октября в Севастополе зарегистрированы 247 новых случаев заболевания COVID-19.
https://ria.ru/20211011/rezhim-1754101875.html
https://ria.ru/20211011/marafon-1754056813.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, севастополь, михаил развожаев, коронавирус в россии
21:46 11.10.2021
 
Севастопольским школьникам из-за коронавируса продлили каникулы

Школьники в Севастополе из-за ситуации с коронавирусом уйдут на каникулы на три недели

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Каникулы для школьников Севастополя из-за сложной ситуации с коронавирусом продлятся три недели вместо одной, начавшись с 18 октября, сообщил глава региона Михаил Развожаев.
Посещение всех общественных мест в Севастополе с 15 октября будет возможно исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста, сообщил ранее решение штаба по коронавирусу Развожаев.
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 21:01Распространение коронавируса
Власти Севастополя введут режим QR-кодов для посещения общественных мест
"Досрочное начало осенних каникул с 18 октября вместо 25 октября, чтобы разобщить коллективы. И 8 ноября они вернутся все на занятия… У нас разрыв будет три недели", - сказал в ходе заседания оперативного штаба по эпидобстановке Развожаев.
Кроме того, решено разрешать допуск к работе с детьми только вакцинированных педагогов или преподавателей со справкой о наличии антител или еженедельным отрицательным ПЦР-тестом. Решением штаба с 15 октября руководители предприятий и учреждений должны перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционную форму работы. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в городе продлен штабом до 1 декабря 2021 года.
По состоянию на 11 октября в Севастополе зарегистрированы 247 новых случаев заболевания COVID-19.
Марафон в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 16:44Распространение коронавируса
В Евпатории из-за коронавируса отменили Крымский марафон
 
Распространение коронавирусаОбществоСевастопольМихаил РазвожаевКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния