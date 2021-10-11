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Севастопольским школьникам из-за коронавируса продлили каникулы
Севастопольским школьникам из-за коронавируса продлили каникулы - РИА Новости, 11.10.2021
Севастопольским школьникам из-за коронавируса продлили каникулы
Каникулы для школьников Севастополя из-за сложной ситуации с коронавирусом продлятся три недели вместо одной, начавшись с 18 октября, сообщил глава региона... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T21:46
2021-10-11T21:46
2021-10-11T21:46
распространение коронавируса
общество
севастополь
михаил развожаев
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Каникулы для школьников Севастополя из-за сложной ситуации с коронавирусом продлятся три недели вместо одной, начавшись с 18 октября, сообщил глава региона Михаил Развожаев.Посещение всех общественных мест в Севастополе с 15 октября будет возможно исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста, сообщил ранее решение штаба по коронавирусу Развожаев."Досрочное начало осенних каникул с 18 октября вместо 25 октября, чтобы разобщить коллективы. И 8 ноября они вернутся все на занятия… У нас разрыв будет три недели", - сказал в ходе заседания оперативного штаба по эпидобстановке Развожаев.Кроме того, решено разрешать допуск к работе с детьми только вакцинированных педагогов или преподавателей со справкой о наличии антител или еженедельным отрицательным ПЦР-тестом. Решением штаба с 15 октября руководители предприятий и учреждений должны перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционную форму работы. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в городе продлен штабом до 1 декабря 2021 года.По состоянию на 11 октября в Севастополе зарегистрированы 247 новых случаев заболевания COVID-19.
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общество, севастополь, михаил развожаев, коронавирус в россии
Севастопольским школьникам из-за коронавируса продлили каникулы
Школьники в Севастополе из-за ситуации с коронавирусом уйдут на каникулы на три недели