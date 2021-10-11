https://ria.ru/20211011/izrail-1754020348.html

В Израиле обнаружили огромную винодельню возрастом 1,5 тысячи лет

В Израиле обнаружили огромную винодельню возрастом 1,5 тысячи лет - РИА Новости, 11.10.2021

В Израиле обнаружили огромную винодельню возрастом 1,5 тысячи лет

Масштабный промышленный комплекс византийского периода, производивший до двух миллионов литров вина в год, обнаружен археологами в израильском городе Явне,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:05

2021-10-11T18:05

2021-10-11T18:13

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт – РИА Новости. Масштабный промышленный комплекс византийского периода, производивший до двух миллионов литров вина в год, обнаружен археологами в израильском городе Явне, сообщило управление древностей Израиля.Завод построен по передовым технологиям того времени и включает в себя пять великолепных винных прессов площадью 225 квадратных метров каждый, склады для выдержки и сбыта вина, печи для обжига глиняных амфор, в которых хранился напиток, десятки тысяч фрагментов и целые кувшины. Доступ между помещениями предприятия хорошо спланирован."Мы были удивлены, обнаружив здесь сложную фабрику для производства вина в промышленных количествах. Расчет производственной мощности этих винных прессов показывает, что ежегодно продавалось около двух миллионов литров вина, хотя в то время, как мы помним, весь процесс проводился вручную", – отмечают руководители раскопок доктор Эли Хаддад, Лиат Надав-Зив и доктор Йон Селигман, чье заявление цитирует управление древностей.В древности вино было очень востребованным продуктом – его пили не только взрослые, но и дети, в том числе из-за плохого качества и вкуса питьевой воды, отмечается в сообщении управления древностей. Находка свидетельствует, что город Явне полтора тысячелетия назад был одним из центров мирового виноделия. При раскопках также были найдены более древние прессы, построенные более 2300 лет назад, что говорит о непрерывности винодельческой традиции в этом регионе.Власти города Явне планируют создать на месте древнего винзавода археологический парк, который будет открыт для туристов.

https://ria.ru/20211011/vinodelnya-1754065464.html

https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, новости - туризм, туристы, археология, туризм, вино, виноделие