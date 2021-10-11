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Наука
https://ria.ru/20211011/iphone-1753967557.html
Стало известно, когда выйдет новый дешевый iPhone
Стало известно, когда выйдет новый дешевый iPhone - РИА Новости, 11.10.2021
Стало известно, когда выйдет новый дешевый iPhone
Новое поколение доступного смартфона iPhone SE появится уже в следующем году. Об этом со ссылкой на источник сообщает Mydrivers. РИА Новости, 11.10.2021
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наука
технологии
apple
apple iphone
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Новое поколение доступного смартфона iPhone SE появится уже в следующем году. Об этом со ссылкой на источник сообщает Mydrivers.Внешний вид будущего устройства остается секретом — известно, что смартфон получит крупный 6,1-дюймовый экран с экранным вырезом, в котором скрывается система распознавания лиц. Актуальный iPhone SE довольствуется 4,7-дюймовым дисплеем и датчиком Touch ID.Новый SE получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP67. Смартфон сможет работать в мобильных сетях пятого поколения: за производительность трубки, возможно, будет отвечать новый процессор A15.Третье поколение iPhone SE Apple должна выпустить весной 2022 года. Стоимость смартфона не раскрывается. Сейчас iPhone SE (2020) в России предлагается за цену от 37 тысяч рублей.
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технологии, apple, apple iphone
11:02 11.10.2021 (обновлено: 11:50 11.10.2021)
 

Стало известно, когда выйдет новый дешевый iPhone

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store в Москве
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Новое поколение доступного смартфона iPhone SE появится уже в следующем году. Об этом со ссылкой на источник сообщает Mydrivers.
Внешний вид будущего устройства остается секретом — известно, что смартфон получит крупный 6,1-дюймовый экран с экранным вырезом, в котором скрывается система распознавания лиц. Актуальный iPhone SE довольствуется 4,7-дюймовым дисплеем и датчиком Touch ID.
Новый SE получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP67. Смартфон сможет работать в мобильных сетях пятого поколения: за производительность трубки, возможно, будет отвечать новый процессор A15.
Третье поколение iPhone SE Apple должна выпустить весной 2022 года. Стоимость смартфона не раскрывается. Сейчас iPhone SE (2020) в России предлагается за цену от 37 тысяч рублей.
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