https://ria.ru/20211011/iphone-1753967557.html

Стало известно, когда выйдет новый дешевый iPhone

Стало известно, когда выйдет новый дешевый iPhone - РИА Новости, 11.10.2021

Стало известно, когда выйдет новый дешевый iPhone

Новое поколение доступного смартфона iPhone SE появится уже в следующем году. Об этом со ссылкой на источник сообщает Mydrivers. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:02

2021-10-11T11:02

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Новое поколение доступного смартфона iPhone SE появится уже в следующем году. Об этом со ссылкой на источник сообщает Mydrivers.Внешний вид будущего устройства остается секретом — известно, что смартфон получит крупный 6,1-дюймовый экран с экранным вырезом, в котором скрывается система распознавания лиц. Актуальный iPhone SE довольствуется 4,7-дюймовым дисплеем и датчиком Touch ID.Новый SE получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP67. Смартфон сможет работать в мобильных сетях пятого поколения: за производительность трубки, возможно, будет отвечать новый процессор A15.Третье поколение iPhone SE Apple должна выпустить весной 2022 года. Стоимость смартфона не раскрывается. Сейчас iPhone SE (2020) в России предлагается за цену от 37 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210930/iphone-1752361147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple iphone