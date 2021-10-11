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В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе
В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе - РИА Новости, 11.10.2021
В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе
Следствие в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возбудило уголовное дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в коррекционной... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:09
2021-10-11T13:09
2021-10-11T14:18
происшествия
новый уренгой
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Следствие в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возбудило уголовное дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в коррекционной школе №18, сообщает в понедельник СК РФ."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками специальной коррекционной школы в отношении несовершеннолетней, имеющей ограниченные возможности здоровья,… по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - сообщает ведомство.Виновным грозит до трех месяцев ареста.По данным следствия, в городе Новый Уренгой в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением о том, что в специальной коррекционной школе №18 сотрудники жестоко обращаются с ее ребенком-инвалидом. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования дела будет дана оценка действиям сотрудников школы, подчеркивает СК РФ.Департамент образования администрации города Новый Уренгой сообщает, что по факту обращения матери воспитанницы коррекционной школы №18 проводится служебная проверка."Все необходимые материалы, в том числе видеозапись из камер видеонаблюдения, предоставлены правоохранительным органам. Предстоит установить обстоятельства инцидента, о котором сообщила женщина. Ситуация находится под контролем комиссии по делам несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.
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происшествия, новый уренгой, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:09 11.10.2021 (обновлено: 14:18 11.10.2021)
В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе
В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в коррекционной школе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости.
Следствие в городе Новый Уренгой
Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возбудило уголовное дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в коррекционной школе №18, сообщает в понедельник СК
РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками специальной коррекционной школы в отношении несовершеннолетней, имеющей ограниченные возможности здоровья,… по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - сообщает ведомство.
Виновным грозит до трех месяцев ареста.
По данным следствия, в городе Новый Уренгой в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением о том, что в специальной коррекционной школе №18 сотрудники жестоко обращаются с ее ребенком-инвалидом. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования дела будет дана оценка действиям сотрудников школы, подчеркивает СК РФ.
Департамент образования администрации города Новый Уренгой сообщает, что по факту обращения матери воспитанницы коррекционной школы №18 проводится служебная проверка.
"Все необходимые материалы, в том числе видеозапись из камер видеонаблюдения, предоставлены правоохранительным органам. Предстоит установить обстоятельства инцидента, о котором сообщила женщина. Ситуация находится под контролем комиссии по делам несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.