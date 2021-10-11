https://ria.ru/20211011/internet-1754015404.html

Шестнадцать процентов россиян не пользуются интернетом, показал опрос ВЦИОМ

Шестнадцать процентов россиян не пользуются интернетом, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 11.10.2021

Шестнадцать процентов россиян не пользуются интернетом, показал опрос ВЦИОМ

Не пользуются интернетом 16% россиян, притом что десять лет назад так ответила половина респондентов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:58

2021-10-11T13:58

2021-10-11T14:02

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Не пользуются интернетом 16% россиян, притом что десять лет назад так ответила половина респондентов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.В начале октября специалисты ВЦИОМ поинтересовались у россиян, пользуются ли они интернетом и как часто. Выяснилось, что ежедневно интернет используют 74% россиян, 7% – несколько раз в неделю, 1% – несколько раз в месяц, 2% – эпизодически, но не менее одного раза в полгода. 16% заявили, что не пользуются им.Чаще всего, по данным ВЦИОМ, не пользуются интернетом люди старше 60 лет (40%), в возрастной категории от 45 до 59 лет – 12%, а в возрасте от 25 до 44 лет – 7%. Примечательно, что среди молодежи от 18 до 24 лет не было ни одного человека, который заявил бы о своей полной независимости от интернета.Также ВЦИОМ напомнил, что в 2011 году проводил аналогичное исследование. Тогда о том, что пользуются интернетом ежедневно, заявили 30% россиян, 11% – несколько раз в неделю, 5% – несколько раз в месяц, а 4% – не менее одного раза в полгода. Не пользовались интернетом 10 лет назад 50% опрошенных.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 1 октября, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20211011/4g-1753988671.html

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общество, технологии, вциом, россия