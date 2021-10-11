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https://ria.ru/20211011/instagram-1754111645.html
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 11.10.2021
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи Instagram жалуются на неполадки в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T22:46
2021-10-11T23:36
в мире
технологии
сша
франция
facebook
россия
глобальный сбой в работе соцсетей
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователи Instagram жалуются на неполадки в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.Проблемы с соцсетью начались около 22:05 мск. Об них сообщили владельцы аккаунтов из США, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Канады. Жалобы есть и в России.Большинство пользователей недовольны работой приложения, также есть сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работе веб-сайта.Неполадки с приложением нередко фиксируют в последнее время. Масштабный сбой в работе Instagram, а также Facebook и WhatsApp произошел 4 октября, он продолжался несколько часов. Для компании Facebook, которой принадлежат все три соцсети, это стало самым продолжительным отключением с 2008 года. Ее стоимость на бирже снизилась на фоне технических проблем.
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в мире, технологии, сша, франция, facebook, россия, глобальный сбой в работе соцсетей
22:46 11.10.2021 (обновлено: 23:36 11.10.2021)
 
В работе Instagram произошел сбой

Пользователи Instagram из нескольких стран пожаловались на сбои в работе сервиса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователи Instagram жалуются на неполадки в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.
Проблемы с соцсетью начались около 22:05 мск. Об них сообщили владельцы аккаунтов из США, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Канады. Жалобы есть и в России.
Большинство пользователей недовольны работой приложения, также есть сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работе веб-сайта.
Неполадки с приложением нередко фиксируют в последнее время. Масштабный сбой в работе Instagram, а также Facebook и WhatsApp произошел 4 октября, он продолжался несколько часов. Для компании Facebook, которой принадлежат все три соцсети, это стало самым продолжительным отключением с 2008 года. Ее стоимость на бирже снизилась на фоне технических проблем.
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