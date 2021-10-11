https://ria.ru/20211011/grigoryan-1753953724.html
Лариса Григорьян
Лариса Григорьян - РИА Новости, 11.10.2021
Лариса Григорьян
Ещё до пандемии я начала активно путешествовать по нашей стране и посещать большое количество краевых и федеральных молодежных площадок: форумы, фестивали,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:59
2021-10-11T09:59
2021-10-11T09:59
сохрани друга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753951428_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_bde72009d6adddbe12d8353e6e52d3de.jpg
Ещё до пандемии я начала активно путешествовать по нашей стране и посещать большое количество краевых и федеральных молодежных площадок: форумы, фестивали, молодежные школы. Для того, чтобы обезопасить себя и свою семью и не заболеть коронавирусом при таком активном образе жизни, я вакцинировалась летом 2021 года. Я считаю, что вакцина поможет сформировать коллективный иммунитет и больше не бояться вируса и проведения массовых мероприятий. Вакцинацию я перенесла хорошо, и вслед за мной вакцинировалась вся семья: мама с папой , брат и бабушка с дедушкой. Изначально вакцина казалась неизвестной, однако теперь мы чувствуем себя увереннее в борьбе с вирусом.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753951428_910:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_de83b5204c7be3e461385a1d4eb49075.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ещё до пандемии я начала активно путешествовать по нашей стране и посещать большое количество краевых и федеральных молодежных площадок: форумы, фестивали, молодежные школы. Для того, чтобы обезопасить себя и свою семью и не заболеть коронавирусом при таком активном образе жизни, я вакцинировалась летом 2021 года. Я считаю, что вакцина поможет сформировать коллективный иммунитет и больше не бояться вируса и проведения массовых мероприятий. Вакцинацию я перенесла хорошо, и вслед за мной вакцинировалась вся семья: мама с папой , брат и бабушка с дедушкой. Изначально вакцина казалась неизвестной, однако теперь мы чувствуем себя увереннее в борьбе с вирусом.