https://ria.ru/20211011/grigoryan-1753953724.html

Лариса Григорьян

Лариса Григорьян - РИА Новости, 11.10.2021

Лариса Григорьян

Ещё до пандемии я начала активно путешествовать по нашей стране и посещать большое количество краевых и федеральных молодежных площадок: форумы, фестивали,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:59

2021-10-11T09:59

2021-10-11T09:59

сохрани друга

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Ещё до пандемии я начала активно путешествовать по нашей стране и посещать большое количество краевых и федеральных молодежных площадок: форумы, фестивали, молодежные школы. Для того, чтобы обезопасить себя и свою семью и не заболеть коронавирусом при таком активном образе жизни, я вакцинировалась летом 2021 года. Я считаю, что вакцина поможет сформировать коллективный иммунитет и больше не бояться вируса и проведения массовых мероприятий. Вакцинацию я перенесла хорошо, и вслед за мной вакцинировалась вся семья: мама с папой , брат и бабушка с дедушкой. Изначально вакцина казалась неизвестной, однако теперь мы чувствуем себя увереннее в борьбе с вирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60