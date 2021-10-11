https://ria.ru/20211011/gosduma-1754114702.html

Певцов и координатор "Лизы Алерт" Леонов войдут во фракцию "Новых людей"

Певцов и координатор "Лизы Алерт" Леонов войдут во фракцию "Новых людей" - РИА Новости, 11.10.2021

Певцов и координатор "Лизы Алерт" Леонов войдут во фракцию "Новых людей"

Актер Дмитрий Певцов и координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, победившие на выборах в Госдуму в своих одномандатных округах в... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T23:39

2021-10-11T23:39

2021-10-11T23:40

выборы в государственную думу

политика

оксана дмитриева

анатолий вассерман

госдума рф

алексей журавлев

россия

партия "новые люди"

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов и координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, победившие на выборах в Госдуму в своих одномандатных округах в качестве самовыдвиженцев, войдут в состав фракции "Новые люди" в нижней палате парламента нового созыва, которая таким образом увеличится с 13 до 15 депутатов, сообщается в Telegram-канале "Новых людей"."К нашей фракции присоединились еще два депутата: народный артист Дмитрий Певцов и координатор движения "Лиза Алерт" Олег Леонов. Оба прошли в парламент как самовыдвиженцы в одномандатных округах Москвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь фракция "Новые люди" в Госдуме увеличится до 15 депутатов.Ранее пресс-служба эсеров сообщила РИА Новости, что "Справедливая Россия - За правду" проголосовала за принятие победившего на выборах в Госдуму самовыдвиженца, телеведущего Анатолия Вассермана во фракцию.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в нижнюю палату парламента получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, впервые прошедшие в парламент "Новые люди" - 13. Также в Госдуму прошли по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев (Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман).

https://ria.ru/20211011/vitse-spiker-1754050793.html

https://ria.ru/20210922/gosduma-1751378605.html

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политика, оксана дмитриева, анатолий вассерман, госдума рф, алексей журавлев , россия, партия "новые люди"