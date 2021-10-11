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https://ria.ru/20211011/gorsovet-1754023976.html
Горсовет Судака принял отставку главы администрации
Горсовет Судака принял отставку главы администрации - РИА Новости, 11.10.2021
Горсовет Судака принял отставку главы администрации
Горсовет Судака принял отставку главы администрации Игоря Степикова, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:34
2021-10-11T14:46
республика крым
судак
отставка
россия
политика
евпатория
симферополь
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Горсовет Судака принял отставку главы администрации Игоря Степикова, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета.Ранее Степиков сообщил журналистам, что подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию."Большинством голосов депутаты приняли отставку Степикова... На той же сессии депутаты вроде утвердили временно исполняющего обязанности главы администрации. Врио назначена Ерещенко Ирина", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.Как сообщил РИА Новости информированный источник, в среду будет объявлена дата конкурса на должность главы администрации города.Степиков возглавлял администрацию Судака с октября 2019 года, до этого занимал разные должности, в том числе был директором пансионата "Зенит".В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей другого крымского курортного города - Евпатории. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Он был арестован, позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
https://ria.ru/20211007/krym-1753467321.html
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республика крым
судак
россия
евпатория
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республика крым, судак, отставка, россия, политика, евпатория, симферополь, сергей аксенов (политик), евгений исаков
14:34 11.10.2021 (обновлено: 14:46 11.10.2021)
 
Горсовет Судака принял отставку главы администрации

Горсовет Судака принял отставку главы администрации Степикова

© Фото : Городской округ Судак Глава администрации Судака Игорь Степиков
Глава администрации Судака Игорь Степиков - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : Городской округ Судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Горсовет Судака принял отставку главы администрации Игоря Степикова, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета.
Ранее Степиков сообщил журналистам, что подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
"Большинством голосов депутаты приняли отставку Степикова... На той же сессии депутаты вроде утвердили временно исполняющего обязанности главы администрации. Врио назначена Ерещенко Ирина", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, в среду будет объявлена дата конкурса на должность главы администрации города.
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Степиков возглавлял администрацию Судака с октября 2019 года, до этого занимал разные должности, в том числе был директором пансионата "Зенит".
В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей другого крымского курортного города - Евпатории. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.
В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Он был арестован, позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
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