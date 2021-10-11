Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ФОН проекта Сохрани друга - РИА Новости, 1920
Сохрани друга
https://ria.ru/20211011/gichkun-1753708271.html
Валентин Гичкун
Валентин Гичкун - РИА Новости, 11.10.2021
Валентин Гичкун
Новая болезнь вошла в нашу жизнь быстро, к сожалению никакими способами удержать её всему миру не удалось несмотря на совершенство сан. эпид. мероприятий. Я... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:59
2021-10-11T09:59
сохрани друга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753707277_0:166:183:269_1920x0_80_0_0_f5fa4e575e92a4dd4e847827a350d0ef.jpg
Новая болезнь вошла в нашу жизнь быстро, к сожалению никакими способами удержать её всему миру не удалось несмотря на совершенство сан. эпид. мероприятий. Я врач, который встал на борьбу с инфекцией в первые месяцы пандемии. Сам переболел в 2020 году. Когда появилась вакцина даже не думал о побочных эффектах, возможных осложнениях, так как понимал это единственный способ защитить себя и своих родных от болезни, которая протекает тяжело и с осложнениями. Я люблю свою семью и всех своих близких, поэтому после пройденного курса вакци нации мною, всем рекомендовал вакцинироваться. к сожалению многие не прислушались и в последствии сами переболели инфекцией, кто тяжело, кто легко.Но зачем такой риск!?Я считаю что наши вакцины лучшие в мире, потому что плохое нашим гражданам не сделают. Государство проводит вакцинацию в интересах всех своих граждан. Все беды от незнания, люди думают что вакцины не исследованы, и в них непонятно что, с неясными последствиями. Хочется всем сказать что наши вакцины абсолютно безопасны, и формируют достаточный иммунитет для того чтобы болез ь не протекала в тяжёлой форме. Не понятно как в такой стране как Россия, где люди крепкие духом, закаленные множеством войн,боятся сделать прививку от тяжёлой болезни, а Сделав прививку ,мы сможем побороть болезнь , мы сможем вернуться к обычной жизни, мы снимем маски, мы сможем показать всему миру что мы крепкие духом и можем бороться до конца. Граждане, вакцинируйтесь сейчас, пока не наступило завтра, когда будет уже поздно!
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753707277_0:126:183:263_1920x0_80_0_0_77f91aa699cdd03256c6679225cb7b60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
09:59 11.10.2021
 

Валентин Гичкун

© ФотоГичкун Валентин Игоревич
Гичкун Валентин Игоревич - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото
Читать ria.ru в
Новая болезнь вошла в нашу жизнь быстро, к сожалению никакими способами удержать её всему миру не удалось несмотря на совершенство сан. эпид. мероприятий. Я врач, который встал на борьбу с инфекцией в первые месяцы пандемии. Сам переболел в 2020 году. Когда появилась вакцина даже не думал о побочных эффектах, возможных осложнениях, так как понимал это единственный способ защитить себя и своих родных от болезни, которая протекает тяжело и с осложнениями. Я люблю свою семью и всех своих близких, поэтому после пройденного курса вакци нации мною, всем рекомендовал вакцинироваться. к сожалению многие не прислушались и в последствии сами переболели инфекцией, кто тяжело, кто легко.Но зачем такой риск!?Я считаю что наши вакцины лучшие в мире, потому что плохое нашим гражданам не сделают. Государство проводит вакцинацию в интересах всех своих граждан. Все беды от незнания, люди думают что вакцины не исследованы, и в них непонятно что, с неясными последствиями. Хочется всем сказать что наши вакцины абсолютно безопасны, и формируют достаточный иммунитет для того чтобы болез ь не протекала в тяжёлой форме. Не понятно как в такой стране как Россия, где люди крепкие духом, закаленные множеством войн,боятся сделать прививку от тяжёлой болезни, а Сделав прививку ,мы сможем побороть болезнь , мы сможем вернуться к обычной жизни, мы снимем маски, мы сможем показать всему миру что мы крепкие духом и можем бороться до конца. Граждане, вакцинируйтесь сейчас, пока не наступило завтра, когда будет уже поздно!
Сохрани друга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Путин встретится с главой "Справедливой России - За правду" Мироновым
13:05Путин проведет международный телефонный разговор
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
12:44Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
12:43На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке
12:40Правительство расширит финансирование программы субсидий авиаперевозок
12:37В России упростили подключение дачных участков к электросетям
12:37Запад навязал Боснии высокого представителя, заявил член президиума БиГ
Лента новостейМолния