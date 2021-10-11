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Валентин Гичкун
Валентин Гичкун - РИА Новости, 11.10.2021
Валентин Гичкун
Новая болезнь вошла в нашу жизнь быстро, к сожалению никакими способами удержать её всему миру не удалось несмотря на совершенство сан. эпид. мероприятий. Я... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:59
2021-10-11T09:59
2021-10-11T09:59
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Новая болезнь вошла в нашу жизнь быстро, к сожалению никакими способами удержать её всему миру не удалось несмотря на совершенство сан. эпид. мероприятий. Я врач, который встал на борьбу с инфекцией в первые месяцы пандемии. Сам переболел в 2020 году. Когда появилась вакцина даже не думал о побочных эффектах, возможных осложнениях, так как понимал это единственный способ защитить себя и своих родных от болезни, которая протекает тяжело и с осложнениями. Я люблю свою семью и всех своих близких, поэтому после пройденного курса вакци нации мною, всем рекомендовал вакцинироваться. к сожалению многие не прислушались и в последствии сами переболели инфекцией, кто тяжело, кто легко.Но зачем такой риск!?Я считаю что наши вакцины лучшие в мире, потому что плохое нашим гражданам не сделают. Государство проводит вакцинацию в интересах всех своих граждан. Все беды от незнания, люди думают что вакцины не исследованы, и в них непонятно что, с неясными последствиями. Хочется всем сказать что наши вакцины абсолютно безопасны, и формируют достаточный иммунитет для того чтобы болез ь не протекала в тяжёлой форме. Не понятно как в такой стране как Россия, где люди крепкие духом, закаленные множеством войн,боятся сделать прививку от тяжёлой болезни, а Сделав прививку ,мы сможем побороть болезнь , мы сможем вернуться к обычной жизни, мы снимем маски, мы сможем показать всему миру что мы крепкие духом и можем бороться до конца. Граждане, вакцинируйтесь сейчас, пока не наступило завтра, когда будет уже поздно!
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новая болезнь вошла в нашу жизнь быстро, к сожалению никакими способами удержать её всему миру не удалось несмотря на совершенство сан. эпид. мероприятий. Я врач, который встал на борьбу с инфекцией в первые месяцы пандемии. Сам переболел в 2020 году. Когда появилась вакцина даже не думал о побочных эффектах, возможных осложнениях, так как понимал это единственный способ защитить себя и своих родных от болезни, которая протекает тяжело и с осложнениями. Я люблю свою семью и всех своих близких, поэтому после пройденного курса вакци нации мною, всем рекомендовал вакцинироваться. к сожалению многие не прислушались и в последствии сами переболели инфекцией, кто тяжело, кто легко.Но зачем такой риск!?Я считаю что наши вакцины лучшие в мире, потому что плохое нашим гражданам не сделают. Государство проводит вакцинацию в интересах всех своих граждан. Все беды от незнания, люди думают что вакцины не исследованы, и в них непонятно что, с неясными последствиями. Хочется всем сказать что наши вакцины абсолютно безопасны, и формируют достаточный иммунитет для того чтобы болез ь не протекала в тяжёлой форме. Не понятно как в такой стране как Россия, где люди крепкие духом, закаленные множеством войн,боятся сделать прививку от тяжёлой болезни, а Сделав прививку ,мы сможем побороть болезнь , мы сможем вернуться к обычной жизни, мы снимем маски, мы сможем показать всему миру что мы крепкие духом и можем бороться до конца. Граждане, вакцинируйтесь сейчас, пока не наступило завтра, когда будет уже поздно!