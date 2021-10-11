https://ria.ru/20211011/gibrid-1753941342.html
Климкин захотел "гибридного" мира с Россией
Климкин назвал условие "гибридного" мира с Россией - РИА Новости, 11.10.2021
Климкин захотел "гибридного" мира с Россией
Между Москвой и Киевом возможен только "гибридный мир". Такое мнение в эфире телеканала "Обозреватель" высказал бывший глава украинского внешнеполитического... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T06:27
2021-10-11T06:27
2021-10-11T06:28
в мире
украина
павел климкин
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Между Москвой и Киевом возможен только "гибридный мир". Такое мнение в эфире телеканала "Обозреватель" высказал бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле.Украинцы, полагает Климкин, должны иметь возможность защитить себя, чтобы к ним на помощь пришли все остальные. Гибридный мир с Россией, как считает он, возможен лишь при условии того, что Украина и ее партнеры смогут "сдерживать" Москву.Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым. Парламентарий Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.В России высказывания киевских политиков назвали пустыми.
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в мире, украина, павел климкин, россия
06:27 11.10.2021 (обновлено: 06:28 11.10.2021)
Климкин назвал условие "гибридного" мира с Россией
Экс-глава МИД Украины Климкин заявил о возможности "гибридного" мира с Россией