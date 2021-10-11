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Источник: Брюссель и Киев обсудят увеличение поставок газа на Украину
Источник: Брюссель и Киев обсудят увеличение поставок газа на Украину - РИА Новости, 11.10.2021
Источник: Брюссель и Киев обсудят увеличение поставок газа на Украину
Евросоюз обсудит с украинской стороной возможности увеличения поставок "голубого топлива" в страну из союза при необходимости, сказал журналистам источник в ЕС. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:16
2021-10-11T11:16
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз обсудит с украинской стороной возможности увеличения поставок "голубого топлива" в страну из союза при необходимости, сказал журналистам источник в ЕС.По его словам, Евросоюз хотел бы обсудить с Украиной "все обеспокоенности по поводу поставок газа не только этой зимой, но и в будущие зимы"."Мы должны посмотреть на текущую ситуацию, а именно на то, как заполнены хранилища, что было поставлено. Все эти сценарии изучаются и тщательно оцениваются нашими коллегами в Еврокомиссии. По этому вопросу будут детальные консультации с украинскими коллегами, чтобы определить, что может быть сделано, чтобы увеличить возможные физические мощности поставок газа из стран ЕС на Украину в случае недостатка (топлива - ред.) сейчас и в будущем с учётом существующих возможностей ревностных потоков и тех, что могут быть восстановлены", - отметил источник.Это будет "важной темой обсуждения лидеров" на саммите ЕС-Украина 12 октября, добавил он."Еврокомиссия готова работать с Украиной по всем возможным сценариям сейчас и по будущим зимам", - заключил собеседник журналистов.
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия
11:16 11.10.2021
 
Источник: Брюссель и Киев обсудят увеличение поставок газа на Украину

Источник: Брюссель и Киев обсудят возможности увеличения поставок газа на Украину

© REUTERS / Gleb GaranichСотрудник на газовой станции недалеко от Ужгорода, Украина
Сотрудник на газовой станции недалеко от Ужгорода, Украина - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз обсудит с украинской стороной возможности увеличения поставок "голубого топлива" в страну из союза при необходимости, сказал журналистам источник в ЕС.
По его словам, Евросоюз хотел бы обсудить с Украиной "все обеспокоенности по поводу поставок газа не только этой зимой, но и в будущие зимы".
"Мы должны посмотреть на текущую ситуацию, а именно на то, как заполнены хранилища, что было поставлено. Все эти сценарии изучаются и тщательно оцениваются нашими коллегами в Еврокомиссии. По этому вопросу будут детальные консультации с украинскими коллегами, чтобы определить, что может быть сделано, чтобы увеличить возможные физические мощности поставок газа из стран ЕС на Украину в случае недостатка (топлива - ред.) сейчас и в будущем с учётом существующих возможностей ревностных потоков и тех, что могут быть восстановлены", - отметил источник.
Это будет "важной темой обсуждения лидеров" на саммите ЕС-Украина 12 октября, добавил он.
"Еврокомиссия готова работать с Украиной по всем возможным сценариям сейчас и по будущим зимам", - заключил собеседник журналистов.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11:14
Евросоюз захотел приобрести у России больше газа
 
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