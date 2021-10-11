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Европа захотела больше российского газа
Евросоюз захотел приобрести у России больше газа - РИА Новости, 11.10.2021
Европа захотела больше российского газа
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью газете El Pais, что Брюсселю могут понадобиться... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:14
2021-10-11T11:32
экономика
азия
европа
москва
владимир путин
евросоюз
северный поток — 2
жозеп боррель
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью газете El Pais, что Брюсселю могут понадобиться дополнительные объемы российского газа.Отвечая на вопрос журналиста о связи нынешнего роста цен на энергоресурс с давлением из-за "Северного потока — 2", дипломат выразил мнение, что Москва таким образом пытается решить вопрос с сертификацией газопровода в свою пользу. При этом он признал, что у Европы по-прежнему есть потребность в топливе из России. По словам Борреля, в сложившейся ситуации его понадобится больше, чем прописано в контракте."Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. А проблема газоснабжения имеет геополитическое значение", — добавил он.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость газа ради запуска "Северного потока — 2".
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экономика, азия, европа, москва, владимир путин, евросоюз, северный поток — 2, жозеп боррель
11:14 11.10.2021 (обновлено: 11:32 11.10.2021)
 
Евросоюз захотел приобрести у России больше газа

Глава евродипломатии Боррель: ЕС может закупить больше российского газа, чем планировалось

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью газете El Pais, что Брюсселю могут понадобиться дополнительные объемы российского газа.
Отвечая на вопрос журналиста о связи нынешнего роста цен на энергоресурс с давлением из-за "Северного потока — 2", дипломат выразил мнение, что Москва таким образом пытается решить вопрос с сертификацией газопровода в свою пользу. При этом он признал, что у Европы по-прежнему есть потребность в топливе из России. По словам Борреля, в сложившейся ситуации его понадобится больше, чем прописано в контракте.
"Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. А проблема газоснабжения имеет геополитическое значение", — добавил он.
В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.
Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость газа ради запуска "Северного потока — 2".
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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ЭкономикаАзияЕвропаМоскваВладимир ПутинЕвросоюзСеверный поток — 2Жозеп Боррель
 
 
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