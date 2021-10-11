https://ria.ru/20211011/gaubitsy-1754084745.html

Белоруссия получила из России модернизированные гаубицы

Белоруссия получила из России модернизированные гаубицы - РИА Новости, 11.10.2021

Белоруссия получила из России модернизированные гаубицы

Обновленные самоходные гаубицы "Акация" поступили в белорусскую армию из России, после капитального ремонта на них установили современные средства связи, а... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:41

2021-10-11T18:41

2021-10-11T18:41

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акация (гаубица)

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Обновленные самоходные гаубицы "Акация" поступили в белорусскую армию из России, после капитального ремонта на них установили современные средства связи, а также приборы химической разведки и ночного видения, сообщает пресс-служба оборонного ведомства."Военнослужащие 11-й отдельной механизированной бригады принимают на вооружение самоходные гаубицы 2С3М "Акация", прибывшие после капитального ремонта на заводе-изготовителе "Уральский завод транспортного машиностроения", - информирует официальный Telegram-канал минобороны Белоруссии.Как сообщается, во время работ по модернизации были полностью заменены все узлы и агрегаты. На технику установлены современные средства связи белорусского производства, а также приборы химической разведки и ночного видения. Таким образом, капитальный ремонт полностью восстановил ресурс самоходных гаубиц."Акация" – разработка Уральского завода транспортного машиностроения. Калибр самоходной гаубицы - 152 миллиметра. Вооружение позволяет подавлять и уничтожать живую силу, артиллерийские и минометные батареи, ракетные установки, бронетехнику, а также пункты управления тактических средств ядерного нападения. Самоходная гаубица 2С3М находится на вооружении Белоруссии, России, Казахстана, Украины, Сирии и ряда других стран.

https://ria.ru/20210805/oruzhie-1744528338.html

https://ria.ru/20210927/raketa-1752090611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, безопасность, армия, оружие, вооружение, белоруссия, акация (гаубица), министерство обороны белоруссии, россия