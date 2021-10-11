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Белоруссия получила из России модернизированные гаубицы
Белоруссия получила из России модернизированные гаубицы - РИА Новости, 11.10.2021
Белоруссия получила из России модернизированные гаубицы
Обновленные самоходные гаубицы "Акация" поступили в белорусскую армию из России, после капитального ремонта на них установили современные средства связи, а... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:41
2021-10-11T18:41
в мире
безопасность
армия
оружие
вооружение
белоруссия
акация (гаубица)
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Обновленные самоходные гаубицы "Акация" поступили в белорусскую армию из России, после капитального ремонта на них установили современные средства связи, а также приборы химической разведки и ночного видения, сообщает пресс-служба оборонного ведомства."Военнослужащие 11-й отдельной механизированной бригады принимают на вооружение самоходные гаубицы 2С3М "Акация", прибывшие после капитального ремонта на заводе-изготовителе "Уральский завод транспортного машиностроения", - информирует официальный Telegram-канал минобороны Белоруссии.Как сообщается, во время работ по модернизации были полностью заменены все узлы и агрегаты. На технику установлены современные средства связи белорусского производства, а также приборы химической разведки и ночного видения. Таким образом, капитальный ремонт полностью восстановил ресурс самоходных гаубиц."Акация" – разработка Уральского завода транспортного машиностроения. Калибр самоходной гаубицы - 152 миллиметра. Вооружение позволяет подавлять и уничтожать живую силу, артиллерийские и минометные батареи, ракетные установки, бронетехнику, а также пункты управления тактических средств ядерного нападения. Самоходная гаубица 2С3М находится на вооружении Белоруссии, России, Казахстана, Украины, Сирии и ряда других стран.
https://ria.ru/20210805/oruzhie-1744528338.html
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в мире, безопасность, армия, оружие, вооружение, белоруссия, акация (гаубица), министерство обороны белоруссии, россия
18:41 11.10.2021
 
Белоруссия получила из России модернизированные гаубицы

Обновленные самоходные гаубицы "Акация" поступили в белорусскую армию из России

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" на учениях артиллерийских подразделений
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация на учениях артиллерийских подразделений - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Обновленные самоходные гаубицы "Акация" поступили в белорусскую армию из России, после капитального ремонта на них установили современные средства связи, а также приборы химической разведки и ночного видения, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
"Военнослужащие 11-й отдельной механизированной бригады принимают на вооружение самоходные гаубицы 2С3М "Акация", прибывшие после капитального ремонта на заводе-изготовителе "Уральский завод транспортного машиностроения", - информирует официальный Telegram-канал минобороны Белоруссии.
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"Акация" – разработка Уральского завода транспортного машиностроения. Калибр самоходной гаубицы - 152 миллиметра. Вооружение позволяет подавлять и уничтожать живую силу, артиллерийские и минометные батареи, ракетные установки, бронетехнику, а также пункты управления тактических средств ядерного нападения. Самоходная гаубица 2С3М находится на вооружении Белоруссии, России, Казахстана, Украины, Сирии и ряда других стран.
Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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В миреБезопасностьАрмияОружиеВооружениеБелоруссияАкация (гаубица)Министерство обороны БелоруссииРоссия
 
 
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