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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/garkalin-1753960783.html
В ГИТИС рассказали о состоянии Валерия Гаркалина
В ГИТИС рассказали о состоянии Валерия Гаркалина - РИА Новости, 11.10.2021
В ГИТИС рассказали о состоянии Валерия Гаркалина
Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается стабильно тяжелым, сообщили РИА Новости в ГИТИСе, где... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:28
2021-10-11T10:38
распространение коронавируса
гитис
валерий гаркалин
россия
коронавирус в россии
новости культуры
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается стабильно тяжелым, сообщили РИА Новости в ГИТИСе, где преподает актер."Пока без изменений", — сказали в пресс-службе ГИТИСа. Эту же информацию подтвердила дочь артиста Ника Гаркалина.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
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гитис, валерий гаркалин, россия, коронавирус в россии, новости культуры
10:28 11.10.2021 (обновлено: 10:38 11.10.2021)
 
В ГИТИС рассказали о состоянии Валерия Гаркалина

ГИТИС: состояние Гаркалина, госпитализированного с COVID-19, остается без изменений

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкАктер Валерий Гаркалин
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается стабильно тяжелым, сообщили РИА Новости в ГИТИСе, где преподает актер.
"Пока без изменений", — сказали в пресс-службе ГИТИСа. Эту же информацию подтвердила дочь артиста Ника Гаркалина.
Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей Пять звезд - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 09:58Шоубиз
СМИ: Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке
 
Распространение коронавирусаГИТИСВалерий ГаркалинРоссияКоронавирус в РоссииНовости культуры
 
 
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