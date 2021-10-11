https://ria.ru/20211011/garkalin-1753960783.html

В ГИТИС рассказали о состоянии Валерия Гаркалина

В ГИТИС рассказали о состоянии Валерия Гаркалина - РИА Новости, 11.10.2021

В ГИТИС рассказали о состоянии Валерия Гаркалина

Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается стабильно тяжелым, сообщили РИА Новости в ГИТИСе, где... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:28

2021-10-11T10:28

2021-10-11T10:38

распространение коронавируса

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается стабильно тяжелым, сообщили РИА Новости в ГИТИСе, где преподает актер."Пока без изменений", — сказали в пресс-службе ГИТИСа. Эту же информацию подтвердила дочь артиста Ника Гаркалина.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

https://ria.ru/20210927/guzeeva-1751943009.html

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2021

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гитис, валерий гаркалин, россия, коронавирус в россии, новости культуры