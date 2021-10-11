https://ria.ru/20211011/freyter-1753955799.html

Фрэйтер

Фрэйтер - РИА Новости, 11.10.2021

Фрэйтер

Провакцинировалась в мае 2021г КовиВак.Также старшая дочь и мама поставили прививку от ковида. В конце ноября пойду на ревакцинацию. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:59

2021-10-11T09:59

2021-10-11T09:59

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Провакцинировалась в мае 2021г КовиВак.Также старшая дочь и мама поставили прививку от ковида. В конце ноября пойду на ревакцинацию.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60