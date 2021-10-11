https://ria.ru/20211011/freyter-1753955799.html
Фрэйтер
Фрэйтер - РИА Новости, 11.10.2021
Фрэйтер
Провакцинировалась в мае 2021г КовиВак.Также старшая дочь и мама поставили прививку от ковида. В конце ноября пойду на ревакцинацию. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:59
2021-10-11T09:59
2021-10-11T09:59
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Провакцинировалась в мае 2021г КовиВак.Также старшая дочь и мама поставили прививку от ковида. В конце ноября пойду на ревакцинацию.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Фрэйтер
© Фото : ФрэйтерФрэйтер
© Фото : Фрэйтер
Провакцинировалась в мае 2021г КовиВак.Также старшая дочь и мама поставили прививку от ковида. В конце ноября пойду на ревакцинацию.