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Нуланд рассказала, чем занималась в Москве накануне переговоров
Нуланд рассказала, чем занималась в Москве накануне переговоров - РИА Новости, 11.10.2021
Нуланд рассказала, чем занималась в Москве накануне переговоров
В американском посольстве рассказали, чем занималась замгоссекретаря США Виктория Нуланд перед переговорами с российскими официальными лицами. РИА Новости, 11.10.2021
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сша
москва
виктория нуланд
мария захарова
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В американском посольстве рассказали, чем занималась замгоссекретаря США Виктория Нуланд перед переговорами с российскими официальными лицами.Дипломат прилетела в аэропорт Домодедово в понедельник днем. Позднее дипведомство США опубликовало в соцсетях фотографию, на которой Нуланд вместе со своим коллегой Эриком Грином стоят на фоне особняка американского посла."Наслаждаюсь "бабьим летом" (написано по-русски. — Прим. ред.) в "Спасо-Хаус" в Москве &lt;...&gt;. Жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена", — приводит слова замглавы Госдепа посольство США в своем Twitter-аккаунте.Нуланд пробудет в столице с 11 по 13 октября. У нее запланированы переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и другими чиновниками высокого ранга. Источник РИА Новости также сообщал о встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.Как сообщила Нуланд РИА Новости, основной темой встреч станут стабильные и предсказуемые отношения России и США.По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны. С 2019 года Нуланд находилась в черном списке Москвы, однако Россия согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
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сша, москва, виктория нуланд, мария захарова, россия
21:21 11.10.2021 (обновлено: 22:31 11.10.2021)
 
Нуланд рассказала, чем занималась в Москве накануне переговоров

Замгоссекретаря Нуланд опубликовала осенние фото из особняка американского посла в России

© Посольство США в РоссииНуланд в особняке посла США в России
Нуланд в особняке посла США в России
© Посольство США в России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В американском посольстве рассказали, чем занималась замгоссекретаря США Виктория Нуланд перед переговорами с российскими официальными лицами.
Дипломат прилетела в аэропорт Домодедово в понедельник днем. Позднее дипведомство США опубликовало в соцсетях фотографию, на которой Нуланд вместе со своим коллегой Эриком Грином стоят на фоне особняка американского посла.
"Наслаждаюсь "бабьим летом" (написано по-русски. — Прим. ред.) в "Спасо-Хаус" в Москве <...>. Жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена", — приводит слова замглавы Госдепа посольство США в своем Twitter-аккаунте.
Нуланд пробудет в столице с 11 по 13 октября. У нее запланированы переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и другими чиновниками высокого ранга. Источник РИА Новости также сообщал о встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.
Как сообщила Нуланд РИА Новости, основной темой встреч станут стабильные и предсказуемые отношения России и США.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны. С 2019 года Нуланд находилась в черном списке Москвы, однако Россия согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
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