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Форум "FinSME_2021" пройдет 25 ноября
Форум "FinSME_2021" пройдет 25 ноября - РИА Новости, 11.10.2021
Форум "FinSME_2021" пройдет 25 ноября
Форум "FinSME_2021" пройдет 25 ноября. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:19
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МОСКВА, 11 окт - "Банковское обозрение". Форум "FinSME_2021" пройдет 25 ноября.Участники обсудят возможности финансирования за пределами банков и IT-решения малого бизнеса25 ноября в Москве состоится 5-й ежегодный форум по взаимодействию МСП и финансового сектора "FinSME_2021", организованный журналом "Банковское обозрение" и аналитическим центром "БизнесДром".Деловая активность малых и средних предпринимателей в 2021 году остается ниже уровня допандемийных значений. Растет ключевая ставка, вслед за ней ставка по кредитам для МСП, в том числе и льготным, заканчивают действие программы поддержки – все это делает кредитование менее доступным. На этом фоне особенно важна перезагрузка программ поддержки и институтов развития. Кроме этого, на форуме мы также обсудим новые формы индивидуальных предложений для МСП от банков и то, как компании "пережили" очередные ограничения.В диалог будут вовлечены представители банков, финансовых и fintech-компаний, работающих c сегментом малого и среднего бизнеса, представители регуляторов, а также представители профильных ассоциаций и институтов развития.ПрограммаРегистрацияПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
14:19 11.10.2021
 

Форум "FinSME_2021" пройдет 25 ноября

© Банковское обозрениеФорум "FinSME-2021" пройдет 25 ноября
Форум FinSME-2021 пройдет 25 ноября
© Банковское обозрение
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - "Банковское обозрение". Форум "FinSME_2021" пройдет 25 ноября.
Участники обсудят возможности финансирования за пределами банков и IT-решения малого бизнеса
25 ноября в Москве состоится 5-й ежегодный форум по взаимодействию МСП и финансового сектора "FinSME_2021", организованный журналом "Банковское обозрение" и аналитическим центром "БизнесДром".
Деловая активность малых и средних предпринимателей в 2021 году остается ниже уровня допандемийных значений. Растет ключевая ставка, вслед за ней ставка по кредитам для МСП, в том числе и льготным, заканчивают действие программы поддержки – все это делает кредитование менее доступным. На этом фоне особенно важна перезагрузка программ поддержки и институтов развития. Кроме этого, на форуме мы также обсудим новые формы индивидуальных предложений для МСП от банков и то, как компании "пережили" очередные ограничения.
В диалог будут вовлечены представители банков, финансовых и fintech-компаний, работающих c сегментом малого и среднего бизнеса, представители регуляторов, а также представители профильных ассоциаций и институтов развития.
Программа
Регистрация
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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