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https://ria.ru/20211011/fond-1753967839.html
Фонд "Круг добра" обеспечил лекарствами почти 1,6 тысячи детей
Фонд "Круг добра" обеспечил лекарствами почти 1,6 тысячи детей - РИА Новости, 11.10.2021
Фонд "Круг добра" обеспечил лекарствами почти 1,6 тысячи детей
Почти 1600 детей получили помощь от фонда "Круг добра", их обеспечили лекарствами, сообщил председатель правления организации и глава комиссии Общественной... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:04
2021-10-11T11:42
общество
нобелевская премия
александр ткаченко (протоиерей)
россия
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Почти 1600 детей получили помощь от фонда "Круг добра", их обеспечили лекарствами, сообщил председатель правления организации и глава комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе Александр Ткаченко."Вот за этими простыми цифрами многое не видно, но мы с вами знаем, что это было напряженное время. Нам нужно было выстроить работу организации, сформировать инструменты, которые будут реализовывать поставленную задачу", — сказал он.По его словам, фонд рассмотрел множество заболеваний и сейчас закупает лекарства от 36 из них. Более полутора тысяч детей удалось обеспечить лекарствами до января и на первый квартал следующего года.Как сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, организация получит из федерального бюджета более 252 миллиардов рублей из федерального бюджета."Круг добра" – фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Его создали в январе указом Владимира Путина. Он финансируется за счет повышенного налога на доходы состоятельных людей, средства направляют на оплату уникальных способов лечения, в том числе за рубежом, покупку дорогостоящих лекарств, некоторые из которых не зарегистрированы в России. Решение по каждому случаю принимает экспертный совет на основании эпикриза и рекомендаций медиков.
https://ria.ru/20210924/fond-1751598937.html
https://ria.ru/20210712/fond-1740914446.html
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общество, нобелевская премия, александр ткаченко (протоиерей), россия, фонд "круг добра"
11:04 11.10.2021 (обновлено: 11:42 11.10.2021)
 
Фонд "Круг добра" обеспечил лекарствами почти 1,6 тысячи детей

Почти 1600 детей получили помощь от фонда "Круг добра"

© Пресс-служба Общественной палаты РФАлександр Ткаченко
Александр Ткаченко
© Пресс-служба Общественной палаты РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Почти 1600 детей получили помощь от фонда "Круг добра", их обеспечили лекарствами, сообщил председатель правления организации и глава комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе Александр Ткаченко.
"Вот за этими простыми цифрами многое не видно, но мы с вами знаем, что это было напряженное время. Нам нужно было выстроить работу организации, сформировать инструменты, которые будут реализовывать поставленную задачу", — сказал он.
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Фонду "Круг добра" выделят более 252 миллиардов рублей
По его словам, фонд рассмотрел множество заболеваний и сейчас закупает лекарства от 36 из них. Более полутора тысяч детей удалось обеспечить лекарствами до января и на первый квартал следующего года.
Как сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, организация получит из федерального бюджета более 252 миллиардов рублей из федерального бюджета.
"Круг добра" – фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Его создали в январе указом Владимира Путина. Он финансируется за счет повышенного налога на доходы состоятельных людей, средства направляют на оплату уникальных способов лечения, в том числе за рубежом, покупку дорогостоящих лекарств, некоторые из которых не зарегистрированы в России. Решение по каждому случаю принимает экспертный совет на основании эпикриза и рекомендаций медиков.
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ОбществоНобелевская премияАлександр Ткаченко (протоиерей)РоссияФонд "Круг добра"
 
 
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