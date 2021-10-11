11:04 11.10.2021 (обновлено: 11:42 11.10.2021)
Фонд "Круг добра" обеспечил лекарствами почти 1,6 тысячи детей
Почти 1600 детей получили помощь от фонда "Круг добра"
© Пресс-служба Общественной палаты РФАлександр Ткаченко
© Пресс-служба Общественной палаты РФ
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Почти 1600 детей получили помощь от фонда "Круг добра", их обеспечили лекарствами, сообщил председатель правления организации и глава комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе Александр Ткаченко.
"Вот за этими простыми цифрами многое не видно, но мы с вами знаем, что это было напряженное время. Нам нужно было выстроить работу организации, сформировать инструменты, которые будут реализовывать поставленную задачу", — сказал он.
24 сентября, 12:19Фонду "Круг добра" выделят более 252 миллиардов рублей
По его словам, фонд рассмотрел множество заболеваний и сейчас закупает лекарства от 36 из них. Более полутора тысяч детей удалось обеспечить лекарствами до января и на первый квартал следующего года.
Как сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, организация получит из федерального бюджета более 252 миллиардов рублей из федерального бюджета.
"Круг добра" – фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Его создали в январе указом Владимира Путина. Он финансируется за счет повышенного налога на доходы состоятельных людей, средства направляют на оплату уникальных способов лечения, в том числе за рубежом, покупку дорогостоящих лекарств, некоторые из которых не зарегистрированы в России. Решение по каждому случаю принимает экспертный совет на основании эпикриза и рекомендаций медиков.