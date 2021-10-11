https://ria.ru/20211011/fond-1753967839.html

Фонд "Круг добра" обеспечил лекарствами почти 1,6 тысячи детей

Фонд "Круг добра" обеспечил лекарствами почти 1,6 тысячи детей - РИА Новости, 11.10.2021

Фонд "Круг добра" обеспечил лекарствами почти 1,6 тысячи детей

Почти 1600 детей получили помощь от фонда "Круг добра", их обеспечили лекарствами, сообщил председатель правления организации и глава комиссии Общественной... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:04

2021-10-11T11:04

2021-10-11T11:42

общество

нобелевская премия

александр ткаченко (протоиерей)

россия

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Почти 1600 детей получили помощь от фонда "Круг добра", их обеспечили лекарствами, сообщил председатель правления организации и глава комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе Александр Ткаченко."Вот за этими простыми цифрами многое не видно, но мы с вами знаем, что это было напряженное время. Нам нужно было выстроить работу организации, сформировать инструменты, которые будут реализовывать поставленную задачу", — сказал он.По его словам, фонд рассмотрел множество заболеваний и сейчас закупает лекарства от 36 из них. Более полутора тысяч детей удалось обеспечить лекарствами до января и на первый квартал следующего года.Как сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, организация получит из федерального бюджета более 252 миллиардов рублей из федерального бюджета."Круг добра" – фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Его создали в январе указом Владимира Путина. Он финансируется за счет повышенного налога на доходы состоятельных людей, средства направляют на оплату уникальных способов лечения, в том числе за рубежом, покупку дорогостоящих лекарств, некоторые из которых не зарегистрированы в России. Решение по каждому случаю принимает экспертный совет на основании эпикриза и рекомендаций медиков.

https://ria.ru/20210924/fond-1751598937.html

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общество, нобелевская премия, александр ткаченко (протоиерей), россия, фонд "круг добра"