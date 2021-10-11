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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211011/fedunkiv-1754028515.html
"Люди ищут подвох": Федункив рассказала об отношениях с молодым мужем
"Люди ищут подвох": Федункив рассказала об отношениях с молодым мужем - РИА Новости, 11.10.2021
"Люди ищут подвох": Федункив рассказала об отношениях с молодым мужем
Марина Федункив в интервью Teleprogramma.pro рассказала об отношениях с молодым мужем Стефано. Она отметила, что большинство людей ищут в их союзе какой-то... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T22:41
2021-10-11T22:41
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Марина Федункив в интервью Teleprogramma.pro рассказала об отношениях с молодым мужем Стефано. Она отметила, что большинство людей ищут в их союзе какой-то подвох.Она отметила, что ее не смущает разница в возрасте. Их выбор со Стефано был сделан осознанно, они оба – взрослые люди и вступали в брак по собственному желанию.Стефано Маджи младше своей избранницы на 12 лет. До этого артистка дважды была в продолжительных отношениях, однако они не принесли звезде счастья.
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знаменитости, отношения, comedy woman
22:41 11.10.2021
 
"Люди ищут подвох": Федункив рассказала об отношениях с молодым мужем

Марина Федункив рассказала об отношениях с молодым мужем Стефано Маджи

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Пятница"Марина Федункив и Стефано Маджи
Марина Федункив и Стефано Маджи - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Пятница"
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Марина Федункив в интервью Teleprogramma.pro рассказала об отношениях с молодым мужем Стефано. Она отметила, что большинство людей ищут в их союзе какой-то подвох.

"Наши люди почему-то разучились радоваться за других. Во всем ищут подвох, столько хейта в социальных сетях пишут друг другу и известным людям. Почему им так важно глубоко проанализировать именно мою семью? Своих разве нет?" – сказала артистка.

Она отметила, что ее не смущает разница в возрасте. Их выбор со Стефано был сделан осознанно, они оба – взрослые люди и вступали в брак по собственному желанию.

"Меня больше смущает ситуация, когда я жила с ровесником, и он меня лупил до такой степени, что в 35 лет хотелось наложить на себя руки. Вот эта история почему-то ни у кого вопросов не вызывает…", – заключила артистка.

Стефано Маджи младше своей избранницы на 12 лет. До этого артистка дважды была в продолжительных отношениях, однако они не принесли звезде счастья.
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