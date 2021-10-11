"Люди ищут подвох": Федункив рассказала об отношениях с молодым мужем
Марина Федункив рассказала об отношениях с молодым мужем Стефано Маджи
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Пятница"Марина Федункив и Стефано Маджи
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Пятница"
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Марина Федункив в интервью Teleprogramma.pro рассказала об отношениях с молодым мужем Стефано. Она отметила, что большинство людей ищут в их союзе какой-то подвох.
"Наши люди почему-то разучились радоваться за других. Во всем ищут подвох, столько хейта в социальных сетях пишут друг другу и известным людям. Почему им так важно глубоко проанализировать именно мою семью? Своих разве нет?" – сказала артистка.
Она отметила, что ее не смущает разница в возрасте. Их выбор со Стефано был сделан осознанно, они оба – взрослые люди и вступали в брак по собственному желанию.
"Меня больше смущает ситуация, когда я жила с ровесником, и он меня лупил до такой степени, что в 35 лет хотелось наложить на себя руки. Вот эта история почему-то ни у кого вопросов не вызывает…", – заключила артистка.
Стефано Маджи младше своей избранницы на 12 лет. До этого артистка дважды была в продолжительных отношениях, однако они не принесли звезде счастья.