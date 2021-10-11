https://ria.ru/20211011/fedunkiv-1754028515.html

"Люди ищут подвох": Федункив рассказала об отношениях с молодым мужем

"Люди ищут подвох": Федункив рассказала об отношениях с молодым мужем - РИА Новости, 11.10.2021

"Люди ищут подвох": Федункив рассказала об отношениях с молодым мужем

Марина Федункив в интервью Teleprogramma.pro рассказала об отношениях с молодым мужем Стефано. Она отметила, что большинство людей ищут в их союзе какой-то... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T22:41

2021-10-11T22:41

2021-10-11T22:41

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Марина Федункив в интервью Teleprogramma.pro рассказала об отношениях с молодым мужем Стефано. Она отметила, что большинство людей ищут в их союзе какой-то подвох.Она отметила, что ее не смущает разница в возрасте. Их выбор со Стефано был сделан осознанно, они оба – взрослые люди и вступали в брак по собственному желанию.Стефано Маджи младше своей избранницы на 12 лет. До этого артистка дважды была в продолжительных отношениях, однако они не принесли звезде счастья.

https://ria.ru/20211011/morgenshtern-1753963671.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, отношения, comedy woman