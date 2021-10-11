Новый президент Эстонии выразил озабоченность языковым неравенством
Новый президент Эстонии Карис: языковое неравенство в стране возникает с детских садов
© AP Photo / Raul MeeАлар Карис, избранный президентом Эстонии, в парламенте Эстонии в Таллинне
© AP Photo / Raul Mee
ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Новый президент Эстонии Алар Карис заявил, что русскоязычные дети сталкиваются с неравенством уже в детских садах, где родители должны оплачивать дополнительные уроки по эстонскому языку.
Карис в понедельник принес должностную присягу в парламенте, после чего официально вступил в должность президента.
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По словам Кариса, в русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка, но родители могут покупать и дополнительные уроки. Они доступны только тем детям, чьи матери или отцы оплатили занятия.
"Но деньги на это есть не у всех. Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах. Это первое узкое место, которое может повлиять на дальнейшее будущее русскоязычных детей в Эстонии, их конкурентоспособность на рынке труда, уверенность в том, что они являются равноправной частью нашего общества", - сказал в понедельник Карис, выступая в парламенте после вступления в должность президента.
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Ранее он заявил, что допускает существование в стране русских школ, но является сторонником всеобщего эстоноязычного образования. По его словам, Эстония движется к тому, чтобы жители страны знали эстонский язык и получали эстоноязычное образование, но "это не противоречит тому, чтобы были школы, в которых учат и русскому языку тоже". Карис также отмечал, что быстрый переход системы образования на эстонский язык невозможен.
Русские школы и гимназии Эстонии частично перешли к преподаванию на эстонском языке согласно принятому в 2010 году закону "Об основной школе и гимназии", в соответствии с которым соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до показателя 60% на эстонском и 40% на русском языке. В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.
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