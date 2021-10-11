https://ria.ru/20211011/estoniya-1754081630.html

Новый президент Эстонии выразил озабоченность языковым неравенством

Новый президент Эстонии выразил озабоченность языковым неравенством - РИА Новости, 11.10.2021

Новый президент Эстонии выразил озабоченность языковым неравенством

Новый президент Эстонии Алар Карис заявил, что русскоязычные дети сталкиваются с неравенством уже в детских садах, где родители должны оплачивать дополнительные РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:26

2021-10-11T18:26

2021-10-11T18:26

в мире

эстония

русский язык в мире

алар карис

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Новый президент Эстонии Алар Карис заявил, что русскоязычные дети сталкиваются с неравенством уже в детских садах, где родители должны оплачивать дополнительные уроки по эстонскому языку.Карис в понедельник принес должностную присягу в парламенте, после чего официально вступил в должность президента.По словам Кариса, в русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка, но родители могут покупать и дополнительные уроки. Они доступны только тем детям, чьи матери или отцы оплатили занятия.Ранее он заявил, что допускает существование в стране русских школ, но является сторонником всеобщего эстоноязычного образования. По его словам, Эстония движется к тому, чтобы жители страны знали эстонский язык и получали эстоноязычное образование, но "это не противоречит тому, чтобы были школы, в которых учат и русскому языку тоже". Карис также отмечал, что быстрый переход системы образования на эстонский язык невозможен.Русские школы и гимназии Эстонии частично перешли к преподаванию на эстонском языке согласно принятому в 2010 году закону "Об основной школе и гимназии", в соответствии с которым соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до показателя 60% на эстонском и 40% на русском языке. В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.

https://ria.ru/20210921/agitatsiya-1751115917.html

https://ria.ru/20210902/pribaltika-1748307501.html

https://ria.ru/20210824/medved-1747092172.html

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