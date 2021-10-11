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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/epivakkorona-1753972029.html
В Магадан доставили первую партию вакцины "ЭпиВакКорона"
В Магадан доставили первую партию вакцины "ЭпиВакКорона" - РИА Новости, 11.10.2021
В Магадан доставили первую партию вакцины "ЭпиВакКорона"
Первую партию вакцины "ЭпиВакКорона" доставили в Магадан, теперь ее распределят между поликлиниками Колымы, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:22
2021-10-11T11:22
распространение коронавируса
общество
магаданская область
кольцово
российская академия наук
российский фонд прямых инвестиций
россия
коронавирус covid-19
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МАГАДАН, 11 окт – РИА Новости. Первую партию вакцины "ЭпиВакКорона" доставили в Магадан, теперь ее распределят между поликлиниками Колымы, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения региона.Вакцина "ЭпиВакКорона" против коронавирусной инфекции разработана в новосибирском наукограде Кольцово, в гражданском обороте — с декабря прошлого года. Препарат не содержит вируса, его частей и генетического аппарата, практически не дает побочных эффектов. Считается безопасной вакциной."В Магаданскую область доставлена первая партия вакцины "ЭпиВакКорона" - вторая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. Но если первая зарегистрированная вакцина – "Спутник V" - векторная, то "ЭпиВакКорона" - пептидная. На практике это означает, что первая содержит безопасный для человека вирус, а вторая — целиком синтетическая. &lt;…&gt; Наш регион получил пока 324 дозы препарата. Сейчас препарат распределяется по медучреждениям региона", - говорится в сообщении.Уточняется, что назначать вакцинацию "ЭпиВакКороной" в Магаданской области будет врач. Препарат могут использовать люди с ослабленным иммунитетом, а также в иммунодепрессивных и иммуносупрессивных состояниях.В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" - облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" - в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
https://ria.ru/20211007/epivakkorona-1753443431.html
https://ria.ru/20210930/epivakkorona-1752453871.html
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общество, магаданская область, кольцово, российская академия наук, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19
11:22 11.10.2021
 
В Магадан доставили первую партию вакцины "ЭпиВакКорона"

В Магадан доставили первую партию вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"

© РИА Новости / Алексей МайшевПроизводство российской вакцины "ЭпиВакКорона"
Производство российской вакцины ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МАГАДАН, 11 окт – РИА Новости. Первую партию вакцины "ЭпиВакКорона" доставили в Магадан, теперь ее распределят между поликлиниками Колымы, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения региона.
Вакцина "ЭпиВакКорона" против коронавирусной инфекции разработана в новосибирском наукограде Кольцово, в гражданском обороте — с декабря прошлого года. Препарат не содержит вируса, его частей и генетического аппарата, практически не дает побочных эффектов. Считается безопасной вакциной.
Вакцина от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 03:37Распространение коронавируса
В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
Магаданскую область доставлена первая партия вакцины "ЭпиВакКорона" - вторая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. Но если первая зарегистрированная вакцина – "Спутник V" - векторная, то "ЭпиВакКорона" - пептидная. На практике это означает, что первая содержит безопасный для человека вирус, а вторая — целиком синтетическая. <…> Наш регион получил пока 324 дозы препарата. Сейчас препарат распределяется по медучреждениям региона", - говорится в сообщении.
Уточняется, что назначать вакцинацию "ЭпиВакКороной" в Магаданской области будет врач. Препарат могут использовать люди с ослабленным иммунитетом, а также в иммунодепрессивных и иммуносупрессивных состояниях.
В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" - облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" - в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
Вакцина ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
30 сентября, 11:37Распространение коронавируса
Инфекционист Роспотребнадзора рассказал об эффективности "ЭпиВакКороны"
 
Распространение коронавирусаОбществоМагаданская областьКольцовоРоссийская академия наукРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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