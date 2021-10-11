https://ria.ru/20211011/energetika-1753938800.html

В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей

В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей - РИА Новости, 11.10.2021

В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей

Десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T03:34

2021-10-11T03:34

2021-10-11T03:34

энергетика

атомная энергетика

чехия

франция

еврокомиссия

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ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. Десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде, говорится в статье, опубликованной в газете Figaro.Авторами статьи, опубликованной в воскресенье, стали премьер-министры, министры энергетики и экономики Франции, Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии."Очень важно … рассматривать все технологии производства энергии с небольшими выбросами углекислого газа в равной степени. Поэтому крайне необходимо, чтобы атомная энергетика была включена в европейскую таксономию до конца этого года", - говорится в статье.Авторы статьи считают атомную энергетику безопасным энергетическим ресурсом и подчеркивают, что до сих пор нет научных доказательств того, что она способствует глобальную потеплению в большей степени, чем другие виды энергии, включенные в таксономию. Кроме того, по мнению авторов, это доступный и стабильный источник энергии, который, в отличие от газа, защищает европейских потребителей от колебаний цен, а также значительно снижает зависимость европейского производства электроэнергии от других стран.Согласно статье, атомная энергетика обеспечивает уже почти половину производства безуглеродной электроэнергии в Европе.Власти ЕС ранее договорились, что к середине века регион должен стать климатически нейтральным - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу должен стать нулевым. Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов.Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов парниковых газов различными отраслями экономики, снижения использования ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии, а также триллионов евро инвестиций.

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/evropa-1753081355.html

https://ria.ru/20211005/velikobritaniya-1753051922.html

чехия

франция

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энергетика, атомная энергетика, чехия, франция, еврокомиссия