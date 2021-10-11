https://ria.ru/20211011/elektrobus-1753939100.html

Роковой удар: смертельный конфликт в центре Москвы сняли на видео

Появилось видео конфликта, во время которого женщина попала под электробус - РИА Новости, 11.10.2021

Роковой удар: смертельный конфликт в центре Москвы сняли на видео

В Сети появилось полное видео конфликта в Москве, в результате которого женщина погибла под колесами электробуса. Кадры опубликовал сайт vesti.ru. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T03:57

2021-10-11T03:57

2021-10-11T12:27

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Сети появилось полное видео конфликта в Москве, в результате которого женщина погибла под колесами электробуса. Кадры опубликовал сайт vesti.ru.Ранее в прокуратуре и СК сообщили, что вечером 10 октября на площади Киевского вокзала 27-летний мужчина в ходе конфликта пнул и оттолкнул женщину, после чего она упала на проезжую часть и оказалась под автобусом, подъезжавшим к остановке.Погибшая, судя по кадрам, ждала мужчину, который пришел вместе с товарищем. Девушка по неизвестной причине сразу же набросилась на него, начала преследовать и бить руками и ногами.В итоге мужчина пнул и оттолкнул женщину, после чего она попала под колеса электробуса. При этом видно, что в последний момент мужчина кинулся к ней на помощь, но не успел.От полученных травм пострадавшая умерла.

https://ria.ru/20210921/elektrobus-1751091652.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)