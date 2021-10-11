https://ria.ru/20211011/elektrobus-1753939100.html
Роковой удар: смертельный конфликт в центре Москвы сняли на видео
Появилось видео конфликта, во время которого женщина попала под электробус - РИА Новости, 11.10.2021
Роковой удар: смертельный конфликт в центре Москвы сняли на видео
В Сети появилось полное видео конфликта в Москве, в результате которого женщина погибла под колесами электробуса. Кадры опубликовал сайт vesti.ru. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T03:57
2021-10-11T03:57
2021-10-11T12:27
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Сети появилось полное видео конфликта в Москве, в результате которого женщина погибла под колесами электробуса. Кадры опубликовал сайт vesti.ru.Ранее в прокуратуре и СК сообщили, что вечером 10 октября на площади Киевского вокзала 27-летний мужчина в ходе конфликта пнул и оттолкнул женщину, после чего она упала на проезжую часть и оказалась под автобусом, подъезжавшим к остановке.Погибшая, судя по кадрам, ждала мужчину, который пришел вместе с товарищем. Девушка по неизвестной причине сразу же набросилась на него, начала преследовать и бить руками и ногами.В итоге мужчина пнул и оттолкнул женщину, после чего она попала под колеса электробуса. При этом видно, что в последний момент мужчина кинулся к ней на помощь, но не успел.От полученных травм пострадавшая умерла.
https://ria.ru/20210921/elektrobus-1751091652.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
03:57 11.10.2021 (обновлено: 12:27 11.10.2021)
Появилось видео конфликта, во время которого женщина попала под электробус
Появилось видео конфликта в Москве, при котором женщина погибла под колесами электробуса