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Туризм
https://ria.ru/20211011/elbrus-1754025670.html
Всех пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы
Всех пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы - РИА Новости, 11.10.2021
Всех пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы
Всех пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:38
2021-10-11T15:55
общество
нальчик
следственный комитет россии (ск рф)
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
туризм
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 11 окт - РИА Новости. Всех пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии.Вечером 23 сентября на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, восьмерых из них позже выписали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, в рамках расследования организатор восхождения арестован. СК сообщал, что он во время допроса у следователя написал явку с повинной и дал подробные признательные показания."Сегодня выписали последнего из пострадавших альпинистов - того, которому прооперировали ногу. В больнице никого из пострадавших не осталось", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210928/elbrus-1752232421.html
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общество, нальчик, следственный комитет россии (ск рф), эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе, новости - туризм
14:38 11.10.2021 (обновлено: 15:55 11.10.2021)
 
Всех пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы

Всех пострадавших при восхождении на Эльбрус альпинистов выписали из больницы

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Приэльбрусье
Учения МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 11 окт - РИА Новости. Всех пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии.
Вечером 23 сентября на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, восьмерых из них позже выписали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, в рамках расследования организатор восхождения арестован. СК сообщал, что он во время допроса у следователя написал явку с повинной и дал подробные признательные показания.
"Сегодня выписали последнего из пострадавших альпинистов - того, которому прооперировали ногу. В больнице никого из пострадавших не осталось", - сказал собеседник агентства.
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе. Кадр из видео
28 сентября, 21:29Туризм
Суд арестовал организатора восхождения на Эльбрус
 
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