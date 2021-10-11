https://ria.ru/20211011/elbrus-1754025670.html
Всех пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы
Всех пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы - РИА Новости, 11.10.2021
Всех пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы
Всех пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:38
2021-10-11T14:38
2021-10-11T15:55
общество
нальчик
следственный комитет россии (ск рф)
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599169_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_e705033868182e393a279243efaa1804.jpg
НАЛЬЧИК, 11 окт - РИА Новости. Всех пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии.Вечером 23 сентября на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, восьмерых из них позже выписали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, в рамках расследования организатор восхождения арестован. СК сообщал, что он во время допроса у следователя написал явку с повинной и дал подробные признательные показания."Сегодня выписали последнего из пострадавших альпинистов - того, которому прооперировали ногу. В больнице никого из пострадавших не осталось", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210928/elbrus-1752232421.html
нальчик
эльбрус
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599169_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_97bdc64b34b96d2edd1d302f00c00ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нальчик, следственный комитет россии (ск рф), эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе, новости - туризм
14:38 11.10.2021 (обновлено: 15:55 11.10.2021)
Всех пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы
Всех пострадавших при восхождении на Эльбрус альпинистов выписали из больницы