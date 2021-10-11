https://ria.ru/20211011/elbrus-1754025670.html

Всех пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы

Всех пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы - РИА Новости, 11.10.2021

Всех пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы

Всех пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:38

2021-10-11T14:38

2021-10-11T15:55

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НАЛЬЧИК, 11 окт - РИА Новости. Всех пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии.Вечером 23 сентября на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, восьмерых из них позже выписали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, в рамках расследования организатор восхождения арестован. СК сообщал, что он во время допроса у следователя написал явку с повинной и дал подробные признательные показания."Сегодня выписали последнего из пострадавших альпинистов - того, которому прооперировали ногу. В больнице никого из пострадавших не осталось", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210928/elbrus-1752232421.html

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общество, нальчик, следственный комитет россии (ск рф), эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе, новости - туризм