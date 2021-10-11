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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211011/ekspress-testy-1753971602.html
Липецкая область получит большую парию экспресс-тестов на COVID-19
Липецкая область получит большую парию экспресс-тестов на COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
Липецкая область получит большую парию экспресс-тестов на COVID-19
Крупная партия экспресс-тестов для диагностики коронавируса поступит в понедельник в Липецкую область, во вторник их начнут распределять по лечебным... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:19
2021-10-11T11:19
липецкая область
игорь артамонов
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Крупная партия экспресс-тестов для диагностики коронавируса поступит в понедельник в Липецкую область, во вторник их начнут распределять по лечебным учреждениям, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, эти тесты врачи будут использовать при вызове на дом, результат пациент сможет узнать в течение получаса.Артамонов отметил, что экспресс-тесты закуплены за счет средств областного бюджета. Также в Липецкую область поступила очередная партия лекарств для бесплатного обеспечения амбулаторных больных с диагнозом "новая коронавирусная инфекция". Они были дополнительно закуплены за счет средств регионального бюджета. Кроме того, на закупку медикаментов регион получил 23 миллиона рублей из федерального бюджета."Лекарства - противовирусные препараты, жаропонижающие и антикоагулянты - уже поступили в поликлиники области. Бесплатные лекарства по льготным рецептам будут выдавать участковые врачи поликлиник пациентам с легкой и средне-тяжелой формой COVID-19, которые получают лечение на дому", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, коронавирус в россии
11:19 11.10.2021
 

Липецкая область получит большую парию экспресс-тестов на COVID-19

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в поликлинике No12 в Москве
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в поликлинике No12 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Крупная партия экспресс-тестов для диагностики коронавируса поступит в понедельник в Липецкую область, во вторник их начнут распределять по лечебным учреждениям, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, эти тесты врачи будут использовать при вызове на дом, результат пациент сможет узнать в течение получаса.
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Артамонов отметил, что экспресс-тесты закуплены за счет средств областного бюджета. Также в Липецкую область поступила очередная партия лекарств для бесплатного обеспечения амбулаторных больных с диагнозом "новая коронавирусная инфекция". Они были дополнительно закуплены за счет средств регионального бюджета. Кроме того, на закупку медикаментов регион получил 23 миллиона рублей из федерального бюджета.
"Лекарства - противовирусные препараты, жаропонижающие и антикоагулянты - уже поступили в поликлиники области. Бесплатные лекарства по льготным рецептам будут выдавать участковые врачи поликлиник пациентам с легкой и средне-тяжелой формой COVID-19, которые получают лечение на дому", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновКоронавирус в России
 
 
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