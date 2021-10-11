https://ria.ru/20211011/ekspress-testy-1753971602.html

Липецкая область получит большую парию экспресс-тестов на COVID-19

Липецкая область получит большую парию экспресс-тестов на COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

Липецкая область получит большую парию экспресс-тестов на COVID-19

Крупная партия экспресс-тестов для диагностики коронавируса поступит в понедельник в Липецкую область, во вторник их начнут распределять по лечебным... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:19

2021-10-11T11:19

2021-10-11T11:19

липецкая область

игорь артамонов

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752964535_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_b33b9d48268b02e0c27c2e19faa3757c.jpg

ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Крупная партия экспресс-тестов для диагностики коронавируса поступит в понедельник в Липецкую область, во вторник их начнут распределять по лечебным учреждениям, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, эти тесты врачи будут использовать при вызове на дом, результат пациент сможет узнать в течение получаса.Артамонов отметил, что экспресс-тесты закуплены за счет средств областного бюджета. Также в Липецкую область поступила очередная партия лекарств для бесплатного обеспечения амбулаторных больных с диагнозом "новая коронавирусная инфекция". Они были дополнительно закуплены за счет средств регионального бюджета. Кроме того, на закупку медикаментов регион получил 23 миллиона рублей из федерального бюджета."Лекарства - противовирусные препараты, жаропонижающие и антикоагулянты - уже поступили в поликлиники области. Бесплатные лекарства по льготным рецептам будут выдавать участковые врачи поликлиник пациентам с легкой и средне-тяжелой формой COVID-19, которые получают лечение на дому", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211005/vyplaty-1753214213.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, коронавирус в россии