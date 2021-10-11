https://ria.ru/20211011/eksportery-1754020578.html

РЭЦ: определены лучшие экспортеры России

РЭЦ: определены лучшие экспортеры России - РИА Новости, 11.10.2021

РЭЦ: определены лучшие экспортеры России

Федеральная конкурсная комиссия определила 13 победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:19

2021-10-11T14:19

2021-10-11T15:40

экономика

андрей белоусов

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Федеральная конкурсная комиссия определила 13 победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В результате голосования среди 79 победителей восьми окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях, по решению комиссии в номинации "Прорыв года" первое место разделили две компании", - говорится в сообщении.Это ООО "Сателлит Инновация" (Пермский край) - разработчик программного обеспечения для современных систем видеонаблюдения и ООО "Гудвин" (Приморский край), которое занимается производством шоколада и сахаристых кондитерских изделий.Второе место номинации присуждено ООО "Парабола" (Санкт-Петербург), поставляющему перемоточное и упаковочное оборудование для различных рулонных материалов. Третье - ООО "АвтоЭкспорт" (Челябинская область), которое занимается оптовой торговлей автомобильными деталями, грузоперевозками.В номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" победителем стало АО "Новомет-Пермь" (Пермский край) - один из крупнейших международных холдингов в России, занимающийся производством нефтепогружного оборудования, в том числе систем поддержания пластового давления.Второе место присудили АО "Арнест" (Ставропольский край), крупнейшему производителю парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ. На третьем месте - АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (Бурятия), занимающийся производством и поставкой вертолетной техники.В этой же номинации из малого бизнеса победителем стало ООО "Техносонус-Центр" (Владимирская область) - один из лидеров на отечественном рынке звукоизоляционных, акустических и виброизоляционных материалов.На втором месте - ИП Маричев С.Н. (Омская область), который занимается разработкой и производством оборудования для электрогитар. "Бронзу" взяло ЗАО "Тюменьмашзавод" (Тюменская область), производящее сцепления (диски, корзины муфты) для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники."Крупным" победителем номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" стал "Жировой комбинат" (Свердловская область), являющийся лидером производства фасованных маргаринов в России и входящий в пятерку крупнейших производителей майонеза в стране.Второе место получило АО "Новосибирскхлебопродукт" (Новосибирская область), которое реализует пшеницу, ячмень, овес, рожь, рапс, семена льна, горох, кормовые смеси для сельхозживотных, пшеничные отруби. На третьем месте оказзалось ООО "Пасифик Kраб" (Приморский край), входящее в группу компаний "Русский краб" - крупнейшую на Дальнем Востоке крабопромысловую компанию."Малым" победетелем этой номинация стало ООО "Сигма" (Челябинская область) - крупнейший в Уральском федеральном округе и республике Башкортостан агропромышленный комплекс. Основным видом деятельности холдинга является производство и продажа растительных масел.Второе место присудили ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" (Томская область), крупнейшему переработчику орехов, ягод и производителю сибирского кедрового ореха. На третьем месте - ООО "Рыбные Мануфактуры Мурманск" (Мурманская область) - фабрика по переработке рыбы тресковых пород.Перове место в номинации "Экспортер года в сфере услуг" в категории "крупный бизнес" получило ООО "Рускон" (Краснодарский край), которое оказывает услуги мультимодальной перевозки и таможенного оформления грузов через порты Новороссийска, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока.На втором месте АО "РЖД Логистика" (Москва) - крупнейший на территории стран СНГ и Балтии мультимодальный транспортно-логистический оператор. На третьем - ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер" (Самарская область), который оказывает все виды специализированной высокотехнологической медицинской помощи при онкологических заболеваниях.Победителем в номинации "Экспортер года в сфере услуг" в категории "малое и среднее предпринимательство" стал ИП Погребняк М.Е. (Ставропольский край), который предоставляет услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков. Второе место заняло ООО "Генеральная Сюрвейерская Компания" (Санкт-Петербург) - один из крупнейших таможенно-логистических операторов РФ, включенных в Реестр таможенных представителей. Третье место присудили ООО "Рубиус групп" (Томская область), специализирующемся на разработке программного обеспечения.Экспортером года в сфере высоких технологий в категории "крупный бизнес" стало АО "Елатомский приборный завод" (Рязанская область), которое производит медицинскую диагностическую и терапевтическую аппаратуру, хирургическое оборудования, медицинский инструмент, ортопедические приспособления.На втором месте оказался "КАМАЗ" (Республика Татарстан), входящий в топ-20 крупнейших производителей тяжелых грузовых автомобилей в мире и самый крупный производитель большегрузных автомобилей в России и СНГ. Третье место было присуждено АО "СКТБ Катализатор" (Новосибирская область), крупнейшему в России разработчику и производителю катализаторов, сорбентов и носителей для катализаторов для нефтепереработки, нефтехимии, сероочистки и промышленной экологии."Малым" победителем номинация стало ООО "Лазертаг" (Смоленская область), производящее игровое оборудование. На втором месте - ООО "Геоскан" (Санкт-Петербург) - ведущая российская компания в сфере производства беспилотных летательных аппаратов и оказания услуг по их применению.На третье место жюри определило ООО "Сателлит Инновация" (Пермский край) - разработчика программного обеспечения для современных систем видеонаблюдения.Трейдером года от крупного бизнеса стало ООО "ПродЭкс" (Республика Татарстан), экспортирующее продукцию кондитерской фабрики ESSEN (конфеты, снэки, печенье, мармелады), а также продукции, выпускаемой под торговой маркой "Махеевъ".Второе место присуждено ООО "Вайлдберриз" (Московская область), крупнейшему онлайн-ритейлеру на территории ЕАЭС. Третье место у АО "Техснабэкспорт" (Москва) - старейшей российской внешнеторговой компании, одному из крупнейших мировых поставщиков продукции ядерного топливного цикла.Малым трейдером стало ООО "Точные поставки" (Смоленская область) - логистическая компания, обеспечивающая организацию экспортно-импортных сделок в любой точке мира. Второе место получило ООО "ТПК "Сладонеж" (Омская область) - входит в холдинг кондитерской фабрики "Сладонеж", крупнейшего производителя кондитерских изделий в Сибири.Третье место завоевало ООО "НПО "Броня" (Волгоградская область) - компания занимается разработкой, производством и реализацией жидких керамический теплоизоляционных, гидроизоляционных, негорючих и огнезащитных покрытий.Победителем в номинации "Новая география" от крупного бизнеса стало АО "Арнест" (Ставропольский край) - крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ.Второе место получило ПАО "Акрон" (Новгородская область) - один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Третье место было присуждено АО "Барнаульский патронный завод" (Алтайский край), который выпускает более 150 наименований спортивно-охотничьих патронов для пистолетов, нарезного и гладкоствольного оружия."Интерес к конкурсу "Экспортер года" ежегодно растет, мы получили более 1,8 тысячи заявок от экспортеров, чьи успехи заслуживают уважения и восхищения. Эти компании смогли не только выдержать бурю пандемии, но и прочно занять свое место на глобальном рынке. Уверена, что звание "Экспортер года" поможет нашим компаниям развиваться более активно, интенсивно и конкурентно, масштабируя экспортную географию и увеличивая объем продаж", - заявила генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина.

https://ria.ru/20210927/podderzhka-1752030762.html

https://ria.ru/20210923/pozhelaniya-1751517367.html

https://ria.ru/20210904/eksportery-1748656809.html

https://ria.ru/20210929/onlayn-vystavka-1752345792.html

https://ria.ru/20210805/spetsprogramm-1744562301.html

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экономика, андрей белоусов, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)