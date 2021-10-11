https://ria.ru/20211011/ekspertiz-1754082364.html

Минюст предложил проводить некоторые судебные экспертизы в госорганизациях

Минюст предложил проводить некоторые судебные экспертизы в госорганизациях - РИА Новости, 11.10.2021

Минюст предложил проводить некоторые судебные экспертизы в госорганизациях

Министерство юстиции России предлагает отдать несколько видов экспертиз, в том числе строительно-технические, землеустроительные, а также баллистические,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:27

2021-10-11T18:27

2021-10-11T18:51

россия

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министерство юстиции России предлагает отдать несколько видов экспертиз, в том числе строительно-технические, землеустроительные, а также баллистические, взрывотехнические, психологические, психиатрические, пожарно-технические исключительно государственным организациям, сообщает пресс-служба ведомства."Минюстом России разработан и размещен для общественного обсуждения проект постановления правительства Российской Федерации "Об установлении перечня видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями", - говорится в сообщении.В министерстве пояснили, что в перечень экспертиз проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями, предлагается включить судебные строительно-технические и землеустроительные экспертизы (проводимые по делам, связанным с оспариванием кадастровой стоимости объектов недвижимости).Кроме того, уточняется в информации, в этот же перечень предлагается включить судебные баллистические, взрывотехнические, психологические, психиатрические, пожарно-технические судебные экспертизы, судебные экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ (проводимые по уголовным делам и при проведении проверок сообщений о преступлении).

https://ria.ru/20211008/inoagenty-1753728862.html

https://ria.ru/20210913/sizo-1749928044.html

россия

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россия, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)