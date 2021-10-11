https://ria.ru/20211011/dubna-1753955471.html
"Дубна" выпустит первых инженеров для "меганаучных" установок в 2022 году
"Дубна" выпустит первых инженеров для "меганаучных" установок в 2022 году - РИА Новости, 11.10.2021
"Дубна" выпустит первых инженеров для "меганаучных" установок в 2022 году
Университет "Дубна" в 2022 году ждет первый выпуск своей Международной инженерной школы, готовящей специалистов по конструированию и эксплуатации физических... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:13
2021-10-11T10:13
2021-10-11T10:21
наука
троицк
протвино
московская область (подмосковье)
дубна
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
объединенный институт ядерных исследований
курчатовский институт
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Университет "Дубна" в 2022 году ждет первый выпуск своей Международной инженерной школы, готовящей специалистов по конструированию и эксплуатации физических установок, в том числе "меганаучных", позволяющих совершать новые прорывные открытия в разных областях, рассказал в интервью РИА Новости ректор подмосковного университета Дмитрий Фурсаев.По словам Фурсаева, в составе университета работают 7 базовых кафедр расположенного в Дубне Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). "Кроме этого, есть образовательные проекты, которые мы называем проектами "опережающего" уровня и рассматриваем, как подготовку специалистов под определенные задачи" — добавил он.Из образовательных проектов опережающего уровня необходимо отметить и Школу аналитики больших данных, добавил ректор. "Это тоже совместная инициатива с ОИЯИ. Задача школы шире, чем готовить специалистов в области Big Data для науки. Мы понимаем, что такого уровня специалисты будут очень востребованы в крупных коммерческих компаниях, например, там, где необходим анализ рынков и так далее", — пояснил Фурсаев.Подобные образовательные проекты — это совместные "инвестиции" университета и ОИЯИ, отметил ректор. По его словам, институт помогает в развитии соответствующей университетской инфраструктуры и финансирует ряд других расходов. "Мы считаем, что школы являются драйверами развития остальных университетских образовательных программ", — подчеркнул Фурсаев.Университет имеет филиал в наукограде Протвино, ориентированный на подготовку кадров для Института физики высоких энергий Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". "В этой научной организации также будет разворачиваться один из проектов класса "мегасайенс", — напомнил Фурсаев. "За целевой подготовкой к нам обращался и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований ТРИНИТИ (город Троицк), это институт "Росатома", — добавил он.Полностью текст интервью читайте в 11.00 на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20211011/dubna-1753955356.html
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протвино
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дубна
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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троицк, протвино, московская область (подмосковье), дубна, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", объединенный институт ядерных исследований, курчатовский институт, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Университет "Дубна" в 2022 году ждет первый выпуск своей Международной инженерной школы, готовящей специалистов по конструированию и эксплуатации физических установок, в том числе "меганаучных", позволяющих совершать новые прорывные открытия в разных областях, рассказал в интервью РИА Новости ректор подмосковного университета Дмитрий Фурсаев.
По словам Фурсаева, в составе университета работают 7 базовых кафедр расположенного в Дубне Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).
"Кроме этого, есть образовательные проекты, которые мы называем проектами "опережающего" уровня и рассматриваем, как подготовку специалистов под определенные задачи" — добавил он.
"Один из таких проектов — Международная инженерная школа, которая была создана по инициативе ОИЯИ. Это углубленная подготовка специалистов, которые в будущем смогут работать на установках класса "мегасайенс". Разумеется, эти кадры будут востребованы не только в ОИЯИ. Первый выпуск инженерной школы состоится в 2022 году", — сказал Фурсаев.
Из образовательных проектов опережающего уровня необходимо отметить и Школу аналитики больших данных, добавил ректор. "Это тоже совместная инициатива с ОИЯИ. Задача школы шире, чем готовить специалистов в области Big Data для науки. Мы понимаем, что такого уровня специалисты будут очень востребованы в крупных коммерческих компаниях, например, там, где необходим анализ рынков и так далее", — пояснил Фурсаев.
Подобные образовательные проекты — это совместные "инвестиции" университета и ОИЯИ, отметил ректор. По его словам, институт помогает в развитии соответствующей университетской инфраструктуры и финансирует ряд других расходов. "Мы считаем, что школы являются драйверами развития остальных университетских образовательных программ", — подчеркнул Фурсаев.
Университет имеет филиал в наукограде Протвино, ориентированный на подготовку кадров для Института физики высоких энергий Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
"В этой научной организации также будет разворачиваться один из проектов класса "мегасайенс", — напомнил Фурсаев. "За целевой подготовкой к нам обращался и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований ТРИНИТИ (город Троицк), это институт "Росатома", — добавил он.
Полностью текст интервью читайте в 11.00 на сайте ria.ru.